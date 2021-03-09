【美股分析】拆解SPAC　上市時只是空殼公司？

SPAC近年在美股市場十分火爆，而且極具先見之名的香港首富李嘉誠都計劃要發行SPAC，所以對SPAC加深了解絕對有需要的。到底甚麼是SPAC？投資時要留意甚麼？

上市時只為空殼公司

SPAC是Special Purpose Acquisition Company的簡稱，中文是特殊目的收購公司。值得留意SPAC在IPO上市的市場，目的只是為籌集資金，所以實際上是一家持有現金的空殼公司。由於SPAC成立的目標通過收購一個或多個項目從而令被收購公司上市，所以SPAC也被稱為「空白支票公司」（Blank-Check Company）。

雖然SPAC上市時並沒有實質業務，但仍然會有招股書，內容會包含一些公司營運資料，以及候選收購目標資料。因此，投資在SPAC其實是押注於管理團隊的能力，好像能否找到具增長潛力項目及做好盡職調查等。一般來說，SPAC都要在2年內找到投資項目，否則就要將資金歸還給投資者。

管理層明星效應左右股價

在選擇是否投資一隻SPAC時，選擇管理層背景是十分重要，亦可說是近乎唯一可以衡量潛力的因素，假如管理層是著名投資者或者大型基金，很可能手下已有大量優質項目等待時機成熟上市，自然更容易吸引到投資者追蹤。SPAC就好像一隻殼，隨時可以讓潛在合併對象上市，然後立即具備市場融資能力，以及可讓前期投資者有方法退場。

除了明星效應外，就要密切留意會否有收購意向的消息流出，因為如果有機會落實高增長項目，SPAC的價值可以隨時翻倍。因此，投資SPAC可分為兩個較重要階程，第一個是IPO，第二個是宣布落實收購項目。而在出現合併對象後，投資者要將目光及分析轉為該項目的長遠增長潛力。

投資SPAC要留意風險

SPAC上市及投資SPAC好似一股熱潮，投資者很難抵受得住誘惑不參與，但要小心投資SPAC與買股票一樣，要承受各種風險。

上文講過，SPAC一般要在兩年內找到投資項目，找不到的話可要求延期，但未必一定獲投資者接受。兩年期限就衍生出SPAC的獨特風險，因為不少投資者均是在二手市場買入，而能夠吸引到人垂青，一是名人效應，二是市傳的潛在投資項目吸引，但交易一日未落實，都有失敗的可能，萬一投資者因為消息高追了就有可能蒙受較大損失。買入一般公司的股票都可憧憬業務改善或管理層改革，但若高追SPAC後最終兩年都無落實收購項目，資金是會以IPO價退回給投資者，並非市價。即是某隻SPAC的IPO價是10美元，若因消息炒高至20美元後你買入了，但兩年後因無收購退款，你只會收到10美元，並實現10美元或50%虧損。

以Churchill Capital IV（NYSE：CCIV）為例，就因為炒與Lucid Motors合併，股價在今年1月中由近10美元急升至2月中的最高見64.86美元，最近回落至約23美元水平。SPAC股價可以急升，但大家要記着，在股票市場一日未完成交易，一日都存在變數，絕不能掉以輕心。

收購項目可令SPAC身價暴漲

SPAC令人着迷的地方，當然是買到好項目，股價倍翻都很等閒，好像網上物業交易平台Opendoor Technologies（美：OPEN）便是一例，公司去年9月與SPAC公司Social Capital Hedosophia進行併購，股價隨即由10美元，升至2月中的39.24美元高位，而且亦獲女股神Catherine Wood旗下Ark Next Generation Internet ETF買入。

Opendoor近幾年增長強勁，但去年受疫情拖累。公司目前未賺錢，惟去年首三季虧損已見收窄。管理層預期由於要繼續投資，在2023年前不會有盈利。由於網上物業交易佔比仍不足1%，未來仍有很大增長空間，公司股價近日隨科技股大調整，不妨先納入監察名單，候低作部署。

（節錄）

【原文︰一文拆解SPAC——空白支票公司】（收費文章）

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