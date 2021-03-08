▲ 細說積金廿載 黃友嘉羅盛梅展望MPF未來

積金局藉強積金制度20周年製作「細說積金廿載」專輯，由積金局歷任主席及行政總監回顧強積金制度20年來的發展歷程。積金局現任主席黃友嘉和副主席及行政總監羅盛梅在片中談及強積金制度的設計初衷及闡述未來發展重點──積金易平台。

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強積金制度二十年來穩健發展

黃友嘉提到，儘管香港經濟近年遇到種種困難，但強積金制度依然能穩步發展並有所增長，全因「分散投資」及「穩健制度」兩大要素。強積金制度賦予計劃成員自主性，同時不受政府財政影響，本身亦是一項長遠投資計劃，旨在協助計劃成員建立有規律的儲蓄習慣，所以計劃成員要有長遠目光和定時了解儲蓄投資的好處。

黃友嘉續指，一個退休保障制度需要長達三、四十年時間才發展成熟，強積金制度現時剛好走了一半，但已經有相當不錯的發展。他寄望籌建中的積金易平台將會讓僱員更容易處理強積金，這不但能大幅降低強積金的運作成本，更可以透過帶動市場競爭和增加透明度，從而減低收費。

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積金易平台革新強積金生態

羅盛梅則表示，隨着愈來愈多僱員希望透過互聯網或智能電話取得投資和基金的資訊，強積金制度的數碼轉型將會是未來十年一個重大的改革方向。

她期望當積金易平台項目在2022年建成後分階段啟用時，能夠逐步令所有成員及僱主都能夠在同一個平台上得到不同的強積金服務，例如毋須實體支付供款、檢視供款紀錄、比較投資，甚至轉換受託人等，令大眾可以受惠到更便宜、更快捷及更好的實際效益。

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