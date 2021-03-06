威士忌熱潮沒法擋 本地獨立裝瓶商「香港威」加入老夫子本土情懷

▲ 「香港威」頭炮威士忌以老夫子打頭陣，充滿本土情懷。

不說不知，原來上世紀70年代前，有便飯喝啤酒，盛宴飲「威水」（威士忌）的說法，只是後來威士忌被干邑取代了，有下滑的趨勢，甚至被人覺得老餅，只有大叔才會喝。

但近年威士忌的熱潮捲土重來，Single Malt（單一麥芽威士忌）更成為大趨勢，於是除了大品牌積極作推廣外，也湧現了不少Independent Bottler（IB，獨立裝瓶商），「香港威」這個本地IB便出現了。

▲ 3款威士忌各有特色，大家以酒標還是內涵作為選擇準則？（圖片：被訪者提供）

「香港威」這個獨立裝瓶商，是由幾個來自不同行業（酒評人、酒商、會計師、律師等）的威士忌忠粉所組成，香港酒評人協會主席劉偉民（Ronny）是其中一位。他本身也有在意大利釀酒，為何今次會涉足威士忌呢？「因為市場愈來愈大，愈來愈多人飲。但做威士忌是需要長時間的，以前無人買，但現在像日本白州這威士忌，也要24小時不停蒸餾，相信未來20年對威士忌渴求這情況會持續。」不少威士忌品牌為了應付需求，已經出現無陳年多久的標示，而是將新酒溝舊酒，沒有age statement。

▲ Ronny說Bowmore的桶，分分鐘要幾百萬元，而他們有一枝值萬多元的Bowmore威士忌，會遲些才推出。（圖片：被訪者提供）

Ronny和他的團隊是2019年開始籌劃推出威士忌，原本一切順利，可以經常飛往蘇格蘭試酒，但一個疫情來了，就只有叫蒸餾廠將sample寄過來，然後決定溝多少水（想要多少酒精度），之後入瓶運往香港。「相比釀葡萄酒，製造威士忌的過程，我們是無法參與的，因為一定要有牌才可以，但釀葡萄酒，不是專業釀酒師也可以去做。」

那麼作為IB的角色，Ronny和團隊的作用就是去揀選有質素的單桶。「蘇格蘭約有120間蒸餾廠，活躍的約有50間，我們都認識。當然可以透過其他獨立公司去買桶，但就隔了一重。」

去年11月推出的第一炮，他們揀選了3款不同的酒桶、不同的年份測試市場的反應，當中包括了常見的Sherry酒桶、Bourbon酒桶，以及較少見的Ruby Port酒桶。「因為現在釀製Ruby Port，很多時候都是用不鏽鋼桶，因此陳釀Ruby Port的橡木桶，買少見少。」

▲ HKW, Glenrothes, 2009（$1,500）：Glenrothes的特色是延長蒸餾時間，令得出來的威士忌果味更濃，因此許多時作為混合型威士忌的原酒，加上蚊型產量，所以單桶威士忌的出現甚少。這是2009年蒸餾的10年陳威士忌，採用Ruby Port酒桶，並以《老夫子》頭頂爆出多個不同老夫子的封面為設計。（圖片：被訪者提供）

由於威士忌出現假酒也不少，因此Ronny覺得單桶威士忌的優勝之處，是可以提供詳盡的威士忌製造資料，如蒸餾及入瓶的年月日、陳年多久、酒精度、採用的木桶，以及每桶總共有多少瓶等等。

▲ HKW, Bowmore, 1997（$4,800）：Bowmore在威士忌界為許多人所熟悉，原來也有一個蘇格蘭戰士與海龍激戰的傳說，於是品牌便挑選了《老夫子》一幅與龍爭珠的經典封面，作為Bowmore酒標的設計。而這枝是經過在Sherry桶陳年22年的單桶威士忌，1997年蒸餾，僅得642瓶。（圖片：被訪者提供）

頭炮他們揀選了《老夫子》作為酒標，因為1962年王家禧是以長子王澤的名字作為筆名，今天由王澤繼續繪畫《老夫子》傳承，就好像威士忌般，也是經年累月陳釀，很多時候要到下一代才裝瓶面世，傳承、展現香港的文化，是團隊希望帶出的信息。

▲ Ben Nevis, 2012（$880）：1989年，日本的Nikka Whisky收購了Ben Nevis蒸餾廠，主要作為混合型威士忌的酒底，因此這用Bourbon酒桶陳年的威士忌，特別適合鍾情日系威士忌的飲家，而且有蜂蜜、果香，相對另外兩款威士忌較女性化。這枝威士忌以《老夫子》開懷大笑而背景是多個漫畫中出現過的經典人物為設計。（圖片：被訪者提供）

威士忌產區不重要

Ronny覺得喝威士忌，產區的影響不像葡萄酒般重要。「像Islay的威士忌，我們經常說有泥煤味，但有些威士忌卻沒有，視乎製造過程中有沒有加入。」

至於老酒與年青威士忌的分別，就要看個人喝酒的年資。「通常初學威士忌，會覺得年青的酒好啃好辣，但老酒因為陳年關係，會變得較圓潤，容易接受。」Ronny說老酒貴酒不是不好，但就缺少了年青威士忌那花香、水果的風味；因此多喝多試，尤其是不同酒桶，對於掌握喝威士忌的竅門是不二之選。

以下是Ronny除了自家品牌，其他的心水推介：

。Macallan, Edition No.6：Ronny說30年前開始飲Macallan，很喜歡，之後味道改變了不少，而這枝No.6他覺得最像他原本的風格。

▲ Macallan, Edition No.6（$1,103）（圖片：被訪者提供）

。Highland Park, Single Cask Series, Hong Kong Edition 1：Ronny喜歡濃味的威水忌，而這款單桶威士忌，他覺得威士忌的味道很齊全：水果、橡木、硬果、泥煤、煙熏都有，正是因為用了Sherry Cask的緣故。「有些威士忌只有酒精味，又因為用了Bourbon Cask，加上木桶用了很多次，許多時候威士忌太淡，都沒有甚麼味道。」

▲ Highland Park, Single Cask Series, Hong Kong Edition 1（圖片：被訪者提供）

Info

「香港威」購買網址：香港威

Macallan購買網址：Macallan