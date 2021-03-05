【智慧城市】電子支付成趨勢　香港有條件成為無現金城市嗎？

疫情加速了網上購物及電子支付的發展。香港政府今年起開始公布網上零售數據，今年一月網上零售佔整體零售市場約百分之七點三，銷售額按年急升百分之九十二至近24億元的水平。

雖然疫情看到有緩和跡象，但網上購物之勢不可逆轉。這亦造就了電子支付的發展，而現金的使用也因為疫情關係而減少。

香港會在2024年成為無現金成市

有研究更表示，香港會在2024年成為無現金成市，現金交易僅佔實體交易不足百分之二。大家準備好無現金的日子沒有呢?

以薑餅人目前的生活經驗來說，使用現金的次數可能一星期也不到一至兩次。每天上班下班都用iPhone內的八達通卡，日常消費也會使用Apple Pay + 虛擬銀行的debit card，可享現金回贈。

至於交日常生活費一早已無現金化。唯一比較難搞是孩子的校車費，只能接受現金或支票這兩種上古年代的支付方式。

至於現金，好可能只有篤魚蛋或隨街截的士才會用得上。

香港要邁向無現金社會仍有問題要解決

事實上，近年香港的電子支付基建越來越成熟。除了香港人愛用的八達通已成為外出必備之物品外，多款公共交通工具亦陸續安裝了新的電子支付裝置，讓搭客可以用QR code、信用卡或手機銀包付車費。

至於地鐵亦在今年初開始開通QR code過閘服務。當然，以薑餅人的經驗，QR code並非主流香港人使用的支付工具，相信是用來迎合遊客需要吧。加上現時各大主要連鎖零售點，都起有至少一至兩種的電子支付方法，人們必須用現金的機會也就減少了。

不過，正如上周薑餅人所說，香港要邁向無現金社會，不論政府及銀行機構均要再行前一步，將電子支付覆蓋至所有小商戶甚至街邊零售檔。

這批商戶技術上必然可以安裝電子支付，因為一部智能手機便可以收取款項，拍卡掃碼都可以，問題出在銀行及支付商在處理款項過帳往往要收費之餘，還要等待一段日子款項才會落袋，這樣又怎樣叫商戶轉用電子支付呢？ 他們當然寧願繼續收取不涉額外成本的現金，立即有錢落袋，多好。

電子支付要實名登記惹疑慮

不過，現金支付最大的好處，便是無法追踪交易行蹤，確保消費者的私隱。相反，電子支付則因為要以實名登記開戶，每一次支付都有紀錄可查，讓不少人感到受冒犯。

而未來將會出現由政府發行的數字貨幣，則可望解決這個問題，亦可進一步將實體現金淘汰。現時在中國內地試行得如火如茶的數字人民幣，只須下載指定的數字錢包，便可不具名在商店購物，但當然，基於其電子的本質，當局仍然可追查每一元的下落，這就是央行所指的「可控匿名制」。

不要以為數字人民幣離我們很遠，中國將會在大灣區力推數字人民幣，務求打通大灣區的錢流，屆時還要分港幣人民幣嗎？

此外，近期熱炒的比特幣也將成為非政府認可的電子貨幣，目前更已聯同發卡公司將虛擬貨幣落地。大大小小機構自行發行的支付及積分服務，例如星巴克、亞洲萬里通、Clubpoints及yuu 等，也大有可能演變成自家貨幣。

由此可見，現金的確存已由數得到看得見的「錢」，演變成可能只是一串在戶口中的數字，我們日常拼命工作，為的就是這串數字，大家努力。