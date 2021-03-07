▲ 【轉工攻略】調查：62%打工仔有意跳槽 專家教路轉行技巧

本地受疫情持續影響，在經濟前景不明朗的情況下，不少企業需要裁員削減開支，打工仔更要被迫轉行，尋找職場新跑道。有國際招聘公司區域總監指出，今年市場招聘氣氛變好，建議打工仔在轉工或轉行之前，先檢視個人工作背景及技能。

國際招聘公司Michael Page香港區域總監陳孝威（Howard）表示，今年市場招聘氣氛好轉，僱主招聘員工的態度更開放，企業也陸續為疫後經濟復甦作準備。「預計本地金融、醫療及金融科技（Fintech）等行業，對人才需求仍然甚大。」

【疫情下三分之一打工仔有轉工：按此】

先增值技能 添就業競爭力

該企業於本年1月份發表《2021人才趨勢報告》顯示，香港人才市場樂觀，62%人才有跳槽意慾，而另外30%的人會在2021年被動地接受新職位。疫情下大公司裁員，中小型企業也面臨倒閉危機，部分打工仔需要轉行另覓發展，但在逆境下求職也絕非易事。陳孝威建議，求職者先根據個人工作背景及技能，檢視自己能否進入原本的行業，再決定應否轉行。他也表示，在考慮轉工或轉行時，應以個人興趣或能力作為前提，轉工前可先增值技能，以提升就業競爭力。

【FinTech行業最渴才 手機軟件開發合約月薪高達6萬元：按此】

CV宜列可轉換技能

他又提醒，求職者在撰寫履歷表時，應將重要及工作相關的資訊放在前面，讓僱主在20秒內找出重點。他建議，轉工人士可在履歷表上，強調自身擁有的可轉換技能（Transferable Skills），例如團隊合作精神、適應能力及人際溝通技巧等，可在不同工作環境之下應用。此外，他指履歷表不宜過長或太短，也不應作重複使用，求職者需根據不同職位要求，投寄不同簡歷。

作者：李寶如

（節錄）

【原文：打工仔把握轉行技巧 尋新機遇】