▲ 【分紅保險】認識分紅保險 年終vs終期紅利有何分別？

保險產品除了提供保障，更能成爲累積財富的工具，其中最為人熟悉的是儲蓄保險，透過提供較一般銀行定存更吸引的回報，幫助保單持有人達致財富增值的目標。除了儲蓄保險，其實還有不少其他類別的保險計劃都添加了儲蓄成分，例如年金計劃及危疾計劃等。由此可見，紅利這個概念滲透不少產品。



【認識壽險保單持有人、受保人和受益人分別：按此】



問：甚麽是分紅保險計劃？



答：分紅保險的一大特色就是保單持有人可分享保單的可分配盈餘，這是因爲保險公司會將保單持有人所繳付的保費按所訂立的投資策略和比例，投放到不同類別的資產，例如環球股票、債券、房地產和商品市場等，務求以跨地域、跨行業及跨周期的多元化投資組合分散風險，為客戶爭取更高潛在回報，藉此以派發紅利的方式與保單持有人分享投資收益。

由於紅利的比率和金額視乎投資市況而定，故此，除非特別説明，紅利一般為非保證。爲了提供更穩定的紅利，保險公司有可能會在投資表現强勁時保留部分回報，以在投資表現較弱時仍能維持較高之紅利。

【大灣區發展 購買保險有甚麼要注意？：按此】

問：「年終紅利」、「終期紅利」，兩者分別是甚麽？

答：「年終紅利」於保單生效滿若干年期起每年派發，可供隨時提取使用，又或者保留於保單内繼續累積生息，以獲取更多回報。

「終期紅利」則是於保單生效滿若干年期起至少每年公布一次，一般情況下於退保或保單終止時可領取。為提升理財的靈活性，有個別分紅保險計劃容許保單持有人在指定保單周年起選擇將部分終期紅利轉化為年終紅利，以供提取周轉。

問：如何得知保險公司的紅利履行比率？

答：由於紅利並非保證，所以在了解分紅保險計劃時，可參考保險公司每年公布的紅利履行比率，比率愈高，代表保險公司在過去派發紅利的情況愈理想。

免責聲明：本文由萬通保險撰寫，僅供參考之用。萬通保險已力求資料準確，但不會對或因此而引致的任何損失負上責任。

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