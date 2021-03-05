▲ 【失業貸款】低息貸款vs失業援助 何者更能急市民所需？

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，符合資格的失業人士可以年利率1厘借款最多8萬元。該措施原意是協助失業人士，惟政策公布後即引來不少批評。有市民認為「總好過沒有支援」，但亦有市民認為作為失業人士，失去收入來源自然不想欠債，批評有關政策未能急市民所需。除了提供失業貸款以外，還有甚麼方法可支援失業人士？

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失業人士欠收入 難過欠債心理關口

低息貸款看似吸引，但只要設身處地，作為失業人士，已失去收入來源，三餐不繼的情況下，還要承擔債務，自然會覺得更沉重。今次推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是希望為失業市民提供一個選項，並非鼓勵人借錢。不過，長期經濟衰退、失業率高企，市民面對經濟困難需要資金應急，為何政府會屢次拒絕社會推出短期失業津貼？

勞工及福利局長羅致光曾經表示，政府只能透過綜援幫助失業人士。雖然當局早前放寬申領綜援的資產限額，但從數字上，因失業而申領綜援的人數不算多，以1月因失業而申領綜緩的人士為例，只有19,766人，相較於25.3萬的失業人數，顯示綜援下幫助到的失業人士其實不多。

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支援失業人士還有甚麼方法？

其實坊間早有不少支援失業人士的建議，包括提早領取強積金、設立失業保險或援助等。今次財政預算案中提出的增加培訓及職位的措施，均為政府早前已推出過的政策，再培訓局將於7月推出「特別‧愛增值」計劃第四期，以及增加撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。

針對失業人士所推出的低息貸款，已屬政府的新政策，但目前來看，仍難獲得市民歡心。「保就業」計劃花費約800億元，仍未能阻止失業率再創新高，更沒有緩和打工仔面對炒人、公司結業、被放無薪假的情况。政府是否應汲取教訓，更詳細研究提早領取強積金、設立失業保險或援助等的民間訴求，真正急市民所需？

【WHY世代－Mocha】

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