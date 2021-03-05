網民為幫母治病負債10萬元　母親手持2物業拒幫忙感心寒

▲ 為幫母治病負債10萬元 母親手持2物業拒幫忙感心寒

「養兒一百歲，長憂九十九」，當子女遇上困難時，父母又是否會伸出援手呢？近日有網友發文指，5年前被裁員後一直做散工，為了應付媽媽的醫藥費及生活費，先後貸款20萬元，惟現時尚餘10幾萬欠款，面對沉重的經濟壓力。雖然母親有2個物業在手，但無意伸出援手，令他大感心寒。

為幫母親治病 申請貸款

有網民在討論區發帖指，5年前被公司裁員之際，母親的肝臟被驗出有多粒腫瘤。由於沒有積蓄，事主向銀行貸款10萬元，每月還款3,000多元。開頭半年仍可應付，惟之後要負擔1萬元的家用以及住院費，還款更成為壓力，因而出現脫髮現象。

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事主指，在5年來先後做過百工種，但一直未能找到全職工作。期間更再向財務公司貸款10萬元，每月還5,000元，即每月需償還約8,000元的欠款。另外，事主去年亦搬出來自住，需要負擔5,000元的租金，合共每月需花費13,000元。

事主母親手持2個物業，一個位於內地供外婆及舅舅居住，估值約300萬元；另一個自置公屋單位則與妹妹同住。事主稱，母親去年表示賣出物業後會分錢，惟一直以疫情為由不回內地處理。

冀申請失業貸款渡難關

事主指，父親因欠下「大耳窿」債務而搬走，自中三起已成為家庭經濟支柱，並把大部分的收入用作家用。即使自己沒有錢，亦借錢為母親醫病，但媽媽得知事主欠債後，亦無意幫忙，令他大感失望。事主指現時只希望可以等到政府的失業貸款渡過難關。

【網民意見】

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責任編輯：曹佩鈞

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