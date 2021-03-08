比特幣為甚麼愈升愈有？

上星期比特幣和以太幣雙雙在高位整固，比特幣徘徊在美元44,000美元至52,000美金之間，以太幣就在1,300美元至1,650美金之間徘徊，等待方向。

現時全球最大市值的加密貨幣是比特幣，其次是以太幣。根據世界權威加密貨幣網站CoinMarketCap的資料，截至2021年3月5日，比特幣佔加密貨幣市值超過60%；其次就是以太幣，佔總市值大約12%；艾達幣（ADA）和幣安幣（BNB）緊隨其後，佔總市值5%。

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以太幣之所以在幣圈中受歡迎，是因為以太智能合約是區塊鏈領域第一個提供智能合約功能的項目。比特幣的網絡是最早的數字貨幣網絡，其主要功能是為了進行價值交換，像貨幣一樣，比特幣本身沒有智能合約的功能。至於幣安（Binance）是現時世界其中一個最大的OTC是交易所（根據CoinMarketCap數據顯示），最近他的公眾鏈BSC因為速度快、區塊鏈費用低，所以吸引了很多寫程式的區塊鏈用戶，亦令到其發行的加密貨幣幣安幣BNB由2月1日的44美元炒至現時超過230美元。

很多人將比特幣比喻為數字黃金，主要是因為它的罕有性。比特幣由一位傳說中的叫做中本聰的人創立，雖然他使用日文名字，但其實他究竟是甚麼人、是男是女、甚麼國籍，其實完全沒有人知道。但是他所創立的算法建構了加密貨幣的基石，比特幣是有限的產品，算法中規定其上限為2100萬枚，所以比特幣其實是限量的。

尤如藝術品「耕開有人爭」

像古董和藝術品一樣，「瘦田無人耕，耕開有人爭」。從前沒有人注意比特幣時，可能真的是有一個大幅調整的風險。但筆者認為，隨着這半年愈來愈多非常大的機構投資者也高調地宣布，會把部分資產投放於比特幣投資上以分散風險，亦令比特幣由「虛擬」變得「真實」。原因是世界的價值是建基於相信和信譽，試想現時有甚麼國家的貨幣是有實體資產支持的？美元自從《布雷頓森林條約》在1971年由1%變零之後，也已經沒有黃金支持。黃金可以發現新金礦而增加產量，國家法定貨幣又可以隨意印鈔票而增加數量，那麼比特幣限量在2100萬個，對於很多人也實際得多。

亦由於區塊鏈交易是非常透明，每一單交易又可以全球進行核實，所以整個系統不存在舞弊。那麼你會選擇儲黃金、美元還是比特幣呢？每人買少量比特幣而不賣出，其實比特幣的價格已經可以升得不得了。現時世界上只有1%的投資者購買了比特幣，試想再增加1%，比特幣的價格又會去到哪裏呢？

下期再傾分布式（Decentralized）和中央式（Centralized）交易的分別。

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