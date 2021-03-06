▲ 【ESG】綠色金融大勢所趨 推動企業採用綠色科技

「環境、社會和治理」（ESG）近年亦已成為熱話，在ESG下，也為金融業創造了發展綠色和可持續金融的契機。

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金融機構 具推動綠色科技優勢

在近年投資者都很重視ESG的趨勢下，減排的任務，很多可落在企業管理層手上。在他們當中，部分人還是認真看待環境議題，即使綠色科技成本較高，並可能帶來短期虧損，但仍自發採用。相信不少企業高管逐漸明白到，綠色科技將成未來主宰，也意識到針對碳排放的罰處制度勢在必行，因而許多公司仍願意進行綠色投資。

照目前發展情況看，金融機構推進綠色科技的角色日益重要。保險公司在環境災難下首當其衝，而管理互惠基金和對冲基金等產品的投資公司，亦持有為數不少的「擱淺資產」（Stranded asset），在日後因監管規例或環保因素而有變時，或將易招損失。

事實上，金融機構坐擁推動綠色科技的優勢，原因是當中不少高級管理人員均同時身為製造業公司的董事，可直接作出綠色投資決策，並確保其承擔社會責任。由於資金往往是企業轉用綠色科技的重要誘因，因此綠色債券和貸款的市場佔有率縱然尚低，但近年在固定收益資產一級市場，已炙手可熱。

與誘因相符機制 打擊「漂綠」關鍵

業界已就綠色金融進行了形形色色的應用研究，不同機構亦已訂立各種ESG評分制度；至於學者則可以客觀公正的原則，釐定綠色金融的準則，對個別評分進一步整合和調整，這些工作必須要有大量研究結果的數據支持。此外，與誘因相符的機制，亦是打擊「漂綠」（Greenwashing）的關鍵，慎防有人利用名不符實的綠色金融計劃，投機取巧。

（節錄）

【原文：綠色金融大勢所趨 業界學界齊推】