▲ 大市波動 專家教你新經濟股點部署

美國聯儲局（Fed）主席鮑威爾發表的言論未能化解投資者對長債息上升的憂慮，引發債息上升、股市受壓。納指跌幅最多達3.4%，收市下跌274點或2.1%，收報12723點。道瓊斯指數收市跌345點，收報30924點。



不過，有人話市跌才是考驗信仰的時候，市升時個個都係股神，市跌就靜晒。回顧過去一星期又大升又大跌，嚇到大家心慌慌，有網民於討論區表示，去年所賺的都輸凸了，網民甚至話自己連首期都輸埋，這個時候究竟應該點部署？要趁低位撈貨，還是低處未算低呢？

持重貨者宜先觀望

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，支持位在28000點至28500點之間，若沒有持貨的投資者可以入市，而有重貨的則要宜觀望，毋須太心急，因為預料未來數星期市況仍會波動，主要因為債息的抽升情況下，通脹預期升溫，加上近日有日本投資者因臨近年結而沽美債。傳統上，日本在3月因年結會沽售外國資產，因而進一步沽美債。

另外，美元滙價反彈亦不利港股，而近日港股跌得多，市場氣氛不太好，目前只有兩會消息值得憧憬。溫傑提醒投資者不要急於買貨，而入市方向以國策相關為主，例如汽車、傳統股、潔淨新能源及內銀等。

新經濟股點部署？

而很多投資者關注的騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東健康 （09618） 等新經濟股應否作出部署？溫傑認為美團及京東都偏貴，騰訊及阿里則較為看好。他解釋：騰訊業務一向都很好，加上遊戲業務表現理想，而阿里則可以追落後。另外，下星期百度上市，相信亦有利港交所，可以考慮於480元以下入貨，不過他再次提醒投資者若然入市亦分數注。另外，他亦推介阿里健康 （00241） ，可在22元至23元的價位考慮買入。

責任編輯︰陳玉蓮

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