  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (週五) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】英政府修例　允BNO居英簽證持有人極貧困下申領政府資助

歐洲 15:19 2021/03/05

分享：

【BNO移民英國】英政府修例　允BNO居英簽證持有人極貧困下申領政府資助

英國國民（海外）護照（BNO）居留簽證（BNO Visa），原規定簽證持有人在居留期間不能領取社會福利。英國內政部周四（4日）發布文件，指將會修訂移民入境規例，容許BNO簽證持有人在非常貧困的情況下，申請政府資助。

【BNO居英簽證　今日起接受手機App申請：按此

允極貧困下申領政府資助

英國「5+1」BNO居英簽證於1月底開始接受申請，符合申請BNO的人士及其家庭受養人可到英國居住、讀書和就業，5年後可以申請居留，1年後就可以申請入籍。原定BNO居英簽證持有人雖可在英國工作或讀書，但不能申領社會福利，現時英政府有意開放條件，讓有需要人士申領政府資助。

根據內政部於當地時間周四（4日）發布的文件，將修訂移民入境規例，如居英簽證持有人處於極度貧窮或即將面臨極度貧窮，或因極低收入而影響扶養的孩子，英政府或容許申領政府資助。

英國政府在1月底開放合資格人士經網上申請BNO居英簽證，並預約前往簽證申請中心辦理手續。合資格人士即可透過手機應用程式申請，合資格申請毋須親身到簽證申請中心，即可完成申請手續。

【申請BNO居英簽證須預半年生活費　6個例子教你計預算：按此

責任編輯：李瑩

======

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 移民攻略

相關文章

【BNO移民英國】BNO居英簽證1月31日接受網上申請　2月23日起可透過手機App申請
2021/01/29
【BNO移民英國】BNO居英簽證1月31日接受網上申請　2月23日起可透過手機App申請
【BNO移民英國】一家四口經LOTR移民英國　港爸為孖女由零開始
2021/01/31
【BNO移民英國】一家四口經LOTR移民英國　港爸為孖女由零開始
【BNO移民英國】英國採取全球徵稅　移民前賣樓可減稅款？
2021/02/01
【BNO移民英國】英國採取全球徵稅　移民前賣樓可減稅款？
【BNO移民英國】泰晤士報：首2周有近5000港人申請BNO居英簽證
2021/02/18
【BNO移民英國】泰晤士報：首2周有近5000港人申請BNO居英簽證

最新專欄文章 更多

【BNO移民英國】BNO居英簽證　今日起接受手機App申請
2021/02/23
【BNO移民英國】BNO居英簽證　今日起接受手機App申請
【BNO移民英國】泰晤士報：首2周有近5000港人申請BNO居英簽證
2021/02/18
【BNO移民英國】泰晤士報：首2周有近5000港人申請BNO居英簽證
【移民加拿大】加國2021年10大增長最快職位　零售業疫後復甦最渴才​​​​​​​
2021/02/11
【移民加拿大】加國2021年10大增長最快職位　零售業疫後復甦最渴才​​​​​​​
【BNO移民英國】申請BNO居英簽證須預半年生活費　6個例子教你計預算
2021/02/05
【BNO移民英國】申請BNO居英簽證須預半年生活費　6個例子教你計預算
【移民加拿大】合資格港人2月8日起可申請長達3年加國工作簽證
2021/02/05
【移民加拿大】合資格港人2月8日起可申請長達3年加國工作簽證
移民 簽證 英國 BNO

下一篇文章

【移居馬來西亞】探朋友變移居　港媽冀兒子有愉快學習環境舉家移居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民加拿大】合資格港人2月8日起可申請長達3年加國工作簽證
【移民加拿大】合資格港人2月8日起可申請長達3年加國工作簽證
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【BNO移民英國】BNO居留簽證1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊
【BNO移民英國】BNO居留簽證1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊
【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？
【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？