▲ 【BNO移民英國】英政府修例 允BNO居英簽證持有人極貧困下申領政府資助

英國國民（海外）護照（BNO）居留簽證（BNO Visa），原規定簽證持有人在居留期間不能領取社會福利。英國內政部周四（4日）發布文件，指將會修訂移民入境規例，容許BNO簽證持有人在非常貧困的情況下，申請政府資助。

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允極貧困下申領政府資助

英國「5+1」BNO居英簽證於1月底開始接受申請，符合申請BNO的人士及其家庭受養人可到英國居住、讀書和就業，5年後可以申請居留，1年後就可以申請入籍。原定BNO居英簽證持有人雖可在英國工作或讀書，但不能申領社會福利，現時英政府有意開放條件，讓有需要人士申領政府資助。

根據內政部於當地時間周四（4日）發布的文件，將修訂移民入境規例，如居英簽證持有人處於極度貧窮或即將面臨極度貧窮，或因極低收入而影響扶養的孩子，英政府或容許申領政府資助。

英國政府在1月底開放合資格人士經網上申請BNO居英簽證，並預約前往簽證申請中心辦理手續。合資格人士即可透過手機應用程式申請，合資格申請毋須親身到簽證申請中心，即可完成申請手續。

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責任編輯：李瑩

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