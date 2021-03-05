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建議投資組合比例大公開　理財YouTuber Rain「豬豬組合」啱晒懶人

個人增值 18:36 2021/03/05

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以30多歲之齡、年紀輕輕已經實現提早退休的Rain，仲要有出名高薪糧準的投行都不做，她的投資心得及理財組合，相信讀者都相當有興趣。今日我哋去睇睇Rain有咩投資組合嘅建議，到底佢係咪靠炒股就達到財務自由？

增長股佔比應最大

能夠比同年人提早退休，過自己想過的生活，定必有過人之處。問到她資產配置方面有何心得，Rain建議可以將資金的50%至60%投資於增長股；再加入防守型及周期性的股票，大約20%至30%；最後留15%投資於高風險增長的股票。

Rain以美股舉例，增長股包括Google（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）、Amazon（美：AMZN）或Apple（美：AAPL）等；防守型股票有Walmart（美：WMT）及Coca Cola（美：KO）等，周期性則有JPMorgan（美：JPM）；而Xpeng（美：XPEV）及Hyliions （美：HYLN）則屬投機性質。

長綫投資不宜單看股價表現

Rain認為投資要以長綫為主，因為長綫投資才可以減低由市場波動對個人情緒的影響，而長綫投資亦可以減少買賣次數，亦可令投資聚焦於公司長遠及發展目標，而不單單是看股價。

或會有投資者對「長綫投資」有誤解，Rain解釋，「長綫投資」並非指長期持有不賣出，而是指投資並非以股價波動而作出買賣決定、並以公司業績表現作為轉變倉位的準則。即是說，若你長綫投資一間公司，對公司業務長遠看好的看法沒有改變，即使股價跌也可以不用沽；但若因突如其來的消息影響到公司的基本面，並導致你對公司的看法所以有變，就宜沽出。

分散投資不同資產類別

另外，Rain亦不建議投資組合內全買股票，應該要分散投資於債券、黃金等，甚至乎加密貨幣，因為每種資產在不同的市況亦有不同用途，例如債券傳統上與股票走相反方向，而黃金則有避險作用，加密貨幣則可以用來對抗各個政府的量化寬鬆。

若你屬於繁忙工作的年輕人，缺乏時間緊貼大市，Rain有一個豬豬投資組合方法可以給投資者參考，主要以ETF去分散投資，亦教你如何平衡各方面的風險，這個方式較容易分散投資組合風險，不需要集中於一間公司的個別發展及表現，而且入場費相對較低，但回報方面則可能未必及得上個別股票。

早拓被動收入達財務自由

可以達到財務自由，除了投資之外，Rain表示主要是由於她有被動收入，包括租金、利息收入、公司業務及YouTube頻道等不同的收入來源。而她的第一桶金並非投資而來，而是之前建立起的各種被動收入，當被動收入大於日常開支，她便不需要再靠一份工作去生活。想提早退休，不妨參考Rain盡早部署各種被動收入。

記者︰陳玉蓮

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