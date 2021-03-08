IKEA瑞典肉丸85折　Living Plaza買5送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA：瑞典肉丸85折

由即日至3月14日，於IKEA購買5款肉丸可享85折優惠，包括瑞典肉丸、雞肉丸、三文魚鱈魚丸、素菜丸及植物素肉丸。

IKEA分店

2. Living Plaza：買5送1

由即日起至3月31日，逢星期一至四於Living Plaza每購買5件商品，即送1件；逢星期五至日可享買7送1或買10送2優惠。

個別貨品數量有限，售完即止。

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Living Plaza分店地址

3. 雅芳婷：開倉全場貨品低至2折起

由即日起至3月14日，雅芳婷於葵芳舉辦開倉活動，全場貨品低至2折起，床笠連枕袋99元起！

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雅芳婷年度開倉

開倉日期：3月5日至3月14日

營業時間：星期一至日 10am-6:30pm

開倉地址：葵芳葵豐街38-42號Magnet Place 2座地下1號鋪（前稱：大鴻輝（葵涌）中心）

查詢電話：2164 2221

撰文︰hket小編

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