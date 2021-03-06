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【絕世筍工】瞓覺都可以賺錢？　睡覺測試員瞓5天賺1.6萬

個人增值 19:00 2021/03/06

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【絕世筍工】瞓覺都可以賺錢？　睡覺測試員瞓5天賺1.6萬

美國有睡眠研究網站日前就以2,000美元（約1.6萬港元）招聘睡覺測試員，協助研究環境因素對睡眠質素的影響，其中一晚還可以入住豪華的五星級度假村。完成5天工作後，只要再寫下詳盡的評論，就可以實現邊睡覺邊賺錢的夢想。

每晚設不同環境　需撰寫評論

美國睡眠研究網站SleepStandards會為獲選者設置不同的睡眠環境，有關實驗將持續5晚。在每個不同的環境下，都會仔細調整一些他們認為可以有效改善睡眠質素的環境設定。在完成5天睡眠工作後，需撰寫一份詳盡的評論報告，將每晚的睡眠體驗記錄下來，特別是評論有關在特定睡眠環境中的各項調整，如何影響測試員的睡眠質素。同時，測試員亦可對不同的睡眠環境評分，評分範圍為1至10。

成功被挑選為睡覺測試員，不但毋須遞交任何參加費用，完成工作後更可獲得2,000美元酬金。不過，SleepStandards的招聘廣告就列明，有關工作暫時只接受美國居民申請，申請者必須年滿18歲。有興趣應徵者只需登入網站填寫有關個人資料，以及個人社交媒體資料，包括Facebook和Twitter等。最後亦需上載一段60秒的自我介紹影片，說明自己勝任這個職位的原因，報名截止日期為本月30日。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：美網站聘測試員 睡5天賺1.6萬（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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