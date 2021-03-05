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佛系投資基金回報無寸進　康子妮積極理財為支持兒子追夢（立即收看）

個人增值 18:59 2021/03/05

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藝人康子妮（Lily）去年投身保險行業，擔任財富管理的工作。入行前，她坦言自己對投資理財欠缺概念，連兒子的教育基金，也曾因為欠缺定期檢視，而未有滿意的回報。踏入中年才開始慢慢學理財，是期望能為兒子追夢提供無條件支持。

定額月供股票　建立穩定儲蓄習慣

Lily父親從事銀行業，自小便教會她儲蓄的重要性。入行做藝人後，即使工作收入不穩定，不論當月收入多少，她仍然堅持實行定額儲蓄，並將儲蓄用作月供股票，增值財富。

自言對投資一竅不通，Lily月供的均為藍籌股。隨着工作愈來愈忙碌，她再沒心力管理，但在不知不覺養成的儲蓄習慣，竟令她意外地得到滿意的回報。「當時我由每月3,000元開始，慢慢累積滾存，最後的回報高達100%至200%。」

踏入人生不同階段，理財愈具有目標。作為母親，Lily早於兒子5歲時已為他們買好教育基金，預早準備升學所需的開支。不過，這兩份教育基金，卻因為欠缺定期檢視而未有滿意的回報。「我就像將一筆錢埋在地底，10年後再掘出來般，總忘記『基金價格可升可跌』，最後僅平手而回。」

【康子妮離婚後闖保險界養活自己　放下身份包袱尋回自我：按此

積極理財望支持兒子追夢

經歷過投資教育基金的挫折，加上成為財富管理經理，Lily現時會更積極管理個人財富，為兒子挑選回報更高的教育基金，亦為個人退休生活購買年金，準備好家庭及個人所需的保障。在理財方面更上心，除了為維持安穩生活外，也是期望能為兒子教育提供無條件支持。

Lily父親曾反對她大學時選讀音樂，期望她能投身銀行業賺取穩定收入。現時身份轉換，作為母親的她更能設身處地，樂意放手讓兒子選擇個人路向。「我不會為他們安排甚麼，都是視乎他們的喜好及能力。我有時候覺得自己頗有『阿Q』精神，放手讓他們選擇，就算那間學校或地方的學費很高，如果他們能入讀自己喜歡的學科，我一定有方法儲到足夠的金錢讓他們入讀。」

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記者：李瑩

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欄名 : 理財Star Talk

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