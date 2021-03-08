DON DON DONKI春季優惠

隨着春天來臨，不少商店紛紛推出春季優惠！由即日起至3月14日，DON DON DONKI推出春季優惠，抽濕用品、牛肉粒、芝士魚條、帆立貝及和牛等都有優惠。數量有限，售完即止。惟是次優惠不適用於情熱笑店山頂廣場。

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撰文：hket小編

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