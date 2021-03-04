出爐金球影后主演Netflix《完美監護人》　專向長者埋手騙財

▲ 在Netflix新上架的電影《完美監護人》劇情富爭議性，皆因主角埋沒良心，為了一己的成功，肆意榨取老人家畢生積蓄。

Netflix新上架的《完美監護人》（I Care a Lot），是一齣令人看得咬牙切齒的美國電影。主角Marla是一位表面關懷長者，其實專走法律罅搾乾老人家積蓄的騙徒。羅莎蒙派克（Rosamund Pike）憑這個如母獅般兇狠的角色，成為出爐金球獎影后。

▲ 《完美監護人》中羅莎蒙派克演表面關懷長者，實則搾乾他們金錢的法定監護人，成為出爐金球獎（喜劇或音樂類）影后。

由本屆金球獎（喜劇或音樂類）最佳女主角羅莎蒙派克主演的《完美監護人》，講述主角Marla Grayson看準了法律漏洞，跟安老院和醫生串通，以欠缺家人照顧的獨居老人為騙財目標。話說Marla和同性愛人Fran成立了的公司，專門當長者的法定監護人，以關懷為名，騙取他們的積蓄為實。她們最新目標，是一位名為Jennifer（Dianne Wiest飾演）的獨居婆婆。Jennifer財產甚豐，卻沒有子女繼承。

▲ Dianne Wiest飾演的獨居婆婆，表面上有豐厚身家，又無兒無女，而被法定監護人視為肥羊。

關懷長者變斂財

跟Marla串通的醫生明知這位病人行得走得，卻在法庭上誇大其記憶力衰退問題，就這樣，Jennifer毫不知情下，被法官指派Marla成為其法定監護人。

一天，Marla手持法律文件，在警員陪同下到Jennifer家，強行要求她即時搬入安老院居住，連手機都被安老院人員保管，防止她對外尋求協助。與此同時，Marla把人家的住宅放售，而她還在對方保險箱發現價值不菲的鑽石。

▲ 羅莎蒙派克演的Marla只顧金錢利益，罔顧長者的福𧘲。

但原來Jennifer背景特殊，她其實有個仔，而他還是俄羅斯黑幫成員Roman（Peter Dinklage飾演）。阿媽無故失蹤後，孝順仔即派人四出尋母。先請律師出甘詞厚幣利誘Marla，失敗後再用武力硬闖安老院要劫走被困的媽媽。最後，Marla又會否得到教訓？

▲ 法官只單方面聽專業人士意見而作出判決，令法定監護人有機可乘。

相信不少觀眾看畢此電影，都好奇這類長者騙案普遍嗎？編導J Blakeson就說，因為曾在報章看到有長者被監護人詐騙的新聞，才啟發他創作此劇本，希望藉此片探討一個有巨大事業野心的人，為了賺大錢、成為俗世眼中的成功人士，到底可以去到幾盡？是否可以完全埋沒道德良心？

母獅與肥羊

編導認為美國社會普遍忽略及低估了長者，但其實他們每個人都應是被尊重的獨特個體。可見編導拍這部片的出發點，或多或少帶有警世意味。

▲ 男主角Peter Dinklage今回演俄羅斯黑幫，其身高和被畏懼程度的大反差。

然而，片中Marla形容自己為母獅，是掠食者，視乏人照顧的中產長者為待宰羔羊，種種卑鄙行為，令觀眾難以站在主角一邊，也因此引來一些負評。特別是劇情後段主角遇強愈強，企圖以黑幫手段反制黑幫，就頗為匪夷所思。

說到底，此片始終是一部娛樂至上的電影，調子明快、演員全情投入演出。正如英文片名《I Care a Lot》，諷刺意味濃烈。荷里活鮮有探討長者福𧘲的電影，而這部片縱使只是借題發揮，倒也提供不少令人反思的空間。



撰文︰胡慧雯