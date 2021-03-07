有無危疾保險可保新冠肺炎？

讀者梁小姐關注新冠肺炎對個人的保障，想加強保險保障，亦想為身邊的家人帶來更大保障，想了解目前有沒有保險產品針對保障現時爆發的新冠肺炎。



新冠肺炎持續近2年，的確令人心惶惶，除了需要保持個人衞生和防疫，亦要盡量避免到人多的地方，減低病毒傳染的機會。而懂得理財的精明讀者會在這段期間尋覓一些特別針對受冠狀病毒感染的危疾或醫療保險，提高對家人的經濟保障。

病毒感染嚴重 醫療花費巨大

保險公司最近一項調查顯示，確診冠狀病毒及嚴重的急性呼吸道感染而需要入住深切治療病房（ICU），部分患者需要儀器輔助呼吸或插氧氣喉，嚴重些更需要入住深切治療病房超過12天或以上。病毒的感染更會蔓延到其他器官，較為嚴重的需要做切割手術，康復後可能需要購買儀器輔助日常生活，因此有可能會花上一筆未知的醫療洗費，對家庭帶來經濟壓力。

在疫情蔓延下，有保險公司推出創新的危疾保險，當中受保嚴重傳染病，包括新冠肺炎，而且提升理賠透明度，該計劃會根據受保人的病情輕重以透明簡單及具有公信力的嚴重程度指數來確定一筆過的賠償金額。

例如，受保人不幸染了新冠肺炎並要入住深切治療病房及連續入住十日或以上，即可獲得20%賠償金額，倘若病情惡化要接受手術或更進一步的治療，該保險公司更首創出一個具透明度的嚴重程度累積分數去估算賠償金額。例如，受保人的主要器官需要進行移植手術，或需要接受第四期癌症治療和住院並昏迷連續96小時或以上，屬於極嚴重級別，可獲得最高賠償金額。筆者認為該危疾保險的賠償計算方式具透明度，可以使大眾容易理解病情的嚴重性及賠償的比例。

擴大醫保範圍 紓緩經濟壓力

一份與時並進的危疾保障對受保人十分重要，除了要有保障癌症和心臟病賠償，現時的冠狀病毒投保人十分關注，但病毒會變種成另一種疾病又會受到保障嗎？該危疾計劃的嚴重傳染病受保範圍指：凡經世界衞生組織列出的不尋常或突發的國際關注公共衞生事件，例如豬流感、寨卡病毒、2019冠狀病毒或將來公布的國際傳染病都被列為受保範圍。所以，讀者可以考慮更新和擴大自己的保障範圍，特別針對傳染疾病的保障，為家人的幸福得到更好的保障。

（節錄）

【原文︰新推危疾保險 可保新冠肺炎（收費文章）】

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