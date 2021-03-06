初春潮濕易患感冒　推介春季養生茶飲及湯水

踏入春季天氣忽冷忽熱，濕度偏高，特別容易出現春困及脾胃症狀，更有機會誘發肺部疾病，稍不留神患上感冒，建議要疏肝養肝及健脾，除了適量做運動，更可以透過養生的食療，達致保健作用。

為避免各種身體不適，中醫師何慧欣說春季需要養生。「在中醫角度，上醫治未病，中醫治欲病，我們應該在預防層面去進行養生保健，在疾病未發生之前，預防於未然。由於『春夏養陽』，春天夏天是陽氣旺盛的時候，我們可以集中保養陽氣。」

春天屬木，與肝相應，故何醫師說春季養生，重在疏肝養肝，肝主情志，在志為怒，所以應該保持心情舒暢，切忌大怒或暴怒，亦都要慎防春天的時候，心情抑壓或低落的情況發生。

想紓緩情緒、保持身心舒暢，可適量做運動。「根據中醫經典《黃帝內經》，我們春天應該早上起來，頭髮可以不綁起來，穿着寬鬆的衣服，在最自然放鬆的情況下，進行放鬆舒展的運動，例如耍太極、緩步跑、瑜伽、散步等。」

宜少吃酸性食物

至於在飲食上，亦應作配合。何醫師說，春天陽氣漸長、肝氣旺盛，所以春季養生原則，主要在於疏肝及養肝，可適量進食甘辛發散之食物，包括洋葱、葱、韭菜、大蒜、生薑、芥菜、白蘿蔔、白菜、芹菜及菠菜等。同樣應少吃酸味食品，因酸味收斂，不利陽氣和肝氣之升發，如柚子、枇杷、山楂、檸檬、石榴、烏梅等。

不少人喜歡在春天吃辣袪濕，何醫師說辛辣食品多性味溫熱，對於脾胃陽虛兼且濕的人士，吃少量的辛辣食品，的確可以幫助袪濕。但香港屬於嶺南地區，大家生活習慣夜睡，體質偏於陰虛多見，常見口乾唇乾、喉嚨痛、目乾、牙肉腫，有以上明顯現象之人，就不適合吃辛辣食物，以免助熱生火，進一步加重熱象。

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推介春季養生茶飲及湯水

春天養生花茶（500ml）

功效：舒肝理氣健脾、潤腸通便利咽

材料：佛手桔5g、麥芽3g、無花果4粒。

做法：

1. 把所有材料用滾水沖洗乾淨。

2. 無花果切開備用。麥芽放入茶包袋內。

3. 把所有材料以500ml熱水泡焗15分鐘，即可飲用。

備註：花茶性質平和，適合一家大細一起飲用。麥芽有回乳作用，孕婦及授乳媽媽應避免飲用。

春天疏肝健脾湯（4人分量）

功效：疏肝理氣、健脾祛濕

材料：佛手瓜2-3個、紅蘿蔔1-2條、南北杏3g、淮山10g、蓮子3g、陳皮一片、生薑兩片、瘦肉或雞肉（去雞皮）400g。

做法：

1. 把佛手瓜、紅蘿蔔去皮洗乾淨，切件備用。

2. 南北杏、淮山、蓮子、陳皮清洗後備用。

3. 瘦肉或雞肉，清洗後用滾水燙後備用。

4. 大約準備8碗水，水滾後放入所有材料，滾起後轉細火，大約煲1小時即可。



作者：招美寶

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：初春潮濕易患感冒 中醫教兩款食療疏肝健脾】