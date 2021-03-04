【延期年金】慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP

第4步：參考分紅實現率（Fulfilment Ratio）

預期回報涉及非保證成份，受保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等因素影響，實際金額未必能夠完全兌現。根據保監局規定，為了讓大家易於掌握保險公司對非保證回報的兌現情況，保險公司須於其網頁公布分紅實現率。分紅實現率如等於100%，代表保險公司能夠百分之百兌實現當初非保證回報部分的承諾。

但由於QDAP產品於2019年推出，相關的分紅實現率資料依然有限。現在退而求其次，我們參考宏利和保誠兩款熱門分紅儲蓄保險產品，分別是宏利赤霞珠終身壽險計劃（下稱「赤霞珠」），及保誠雋陞儲蓄保障計劃（分期繳費）（下稱「雋陞」），以評估它們過去的分紅表現。從圖表可見，以美元保單為例，宏利赤霞珠的分紅實現率比較穩定，介乎97%至100%；而保誠雋陞的分紅實現率則較浮動，介乎43%至103%。

比較宏利和保誠熱門產品的分紅實現率（美元）

宏利赤霞珠終身壽險計劃

英國保誠「雋陞」儲蓄保障計劃

註：以上資料節錄自相關保險公司網站，更新至2021年2月10日。

【扣稅年金大比拼 邊份期滿預期IRR達5%？：按此】

第5步：留意退保價值（Surrender Value）

由於QDAP屬長期保險產品，由開始供款至領取年金往往橫跨數十年，投保人需要考慮自己有沒有足夠的持續供款能力，以避免提早將保單退保，因為在保單生效的初期，退保可取回的金額或大幅低於已繳保費。其實，投保人也可於產品小冊子中，查閱首年退保金額佔已付保費的百分比。下圖列出，宏利QDAP的首年退保金額佔已付年繳保費的百分比是32.7%至33%，而保誠QDAP則是14%。

比較宏利及保誠QDAP﹕首年退保金額佔已付保費的百份比

宏利歲稅樂享延期年金

英國保誠保誠「雋逸人生」延期年金

跟隨上述5步，相信讀者都能對QDAP產品有初步認識。倘若大家想深入了解QDAP產品，可透過10Life網站，向持牌顧問查詢。

比較內部回報率有咩要注意？【上一頁】

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【QDAP懶人包】退休籌劃 5步曲比較友邦、宏利、保誠的合資格延期年金保單，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。