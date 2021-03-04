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【延期年金】慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP

保險 16:50 2021/03/04

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第3步：比較內部回報率

內部回報率（Internal Rate of Return，簡稱IRR）可理解為年度化後的回報率。簡單而言，IRR愈高，代表回報率愈高，產品亦較優勝。為方便比較，依照保監局規定，QDAP產品小冊子皆以同一例子（45歲非吸煙男性投保人）列出IRR。IRR可分為保證IRR及預期IRR。保證IRR是保險公司在保單合約上承諾提供的保證最低回報率，而預期IRR則包含非保證部分計算所得的回報。

當大家透過產品小冊子來比較IRR，先要選定供款期及年金期，再查閱相關的保證及預期IRR。延續上例，假設45歲非吸煙男性投保人，供款期10年，於65歲至85歲領取共20年的年金，大家便可查閱下列產品小冊子框住的部分。圖表所見，即使宏利QDAP和保誠QDAP結構上一樣，但保證IRR及預期IRR存在差異。宏利QDAP的保證IRR是1.69%，預期IRR達4.23%，皆高於保誠QDAP。

比較宏利 QDAP及保誠QDAP﹕內部回報率

宏利歲稅樂享延期年金

英國保誠保誠「雋逸人生」延期年金

註：假設45歲非吸煙男性投保，供款期10年，年金領取期為65至85歲。紅框內的內部回報率，以年繳方式繳付保費計算。以上資料節錄自相關QDAP的保單小冊子 ，更新至 2021年2月10日。

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如何按個人需要挑選合適年金？【上一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。   

【文章來源：10Life；原題：【QDAP懶人包】退休籌劃　5步曲比較友邦、宏利、保誠的合資格延期年金保單，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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