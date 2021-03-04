回歸基本步　五座位百變尾箱Toyota SIENTA GO

剛出爐的財政預算案中，私家車牌照費用加近3成，不少車主大表頭痛。引擎汽缸容量愈大，牌費增加金額愈多，1,500cc或以下汽油私家車只加千多元，相對變得吸引。豐田最近變陣，推出了基本版5座位SIENTA GO，可會是準買家的目標？

香港地養車向來是奢侈，停車場泊車費、油價連日攀升，連首次登記稅及牌費亦不能倖免。1,500cc或以下汽車最新牌費為由以前的$3,929變成$5,074，對比起更大馬力的車，變相加幅較少。車迷間也議論紛紛，索性換部入門車算了。

▲ Toyota SIENTA GO小巧玲瓏，只要不介意配備基本，20萬有找的售價也具吸引力。

首次變身5座位

剛好不少日本車廠也準備在來年推出全新細車款，估計約20多萬有交易，如鈴木Bandit Solio、日產Note e-Power以及本田Jazz新版，以及最近推出市面的豐田SIENTA GO。豐田已停售Spade，取而代之上場的是SIENTA GO。新鮮感稍稍欠奉，不過以不用廿萬的售價，對首次上車人士確實有一定競爭力。

SIENTA GO為SIENTA的齋版，所有配備還原最基本，外型上沒有任何改動，保留圓滑的車身設計。可惜招牌「淚眼」車頭燈不是LED，變回一般燈泡，輪胎亦換上細一碼的15吋輪圈。雙趟門變成單電趟門，只有左邊為電動趟門，方便度大打折扣。

▲ 雖然沿用招牌式「淚眼」設計，不過LED頭燈卻變回燈泡。

▲ 只有左邊為電動趟門，略為失色。

尾箱間隔實用貼心

日文中的「GO」代表5，今次首次由7座變成5座，尾箱空間自然寬敞闊落得多，亦是這車的最大賣點。這個Funbase尾箱組合有超巨型容量，如將後座椅背作6/4摺合，更倍增至1,813升，單車、滑浪板及露營用品等一定可完美放置。

尾箱亦可變出不同間隔，還有極多細節位。附送的兩支「如意棒」般的特製活動橫杆，亦配備了4個功能掛勾，只要插入9對固定孔之中，就可以自由配搭出合適用法，固定物件或是掛衫亦得，讓車主可以靈活運用空間，甚有創意。還有儲物箱可收納雙棍及掛勾，令車尾箱保持整齊，相當細心。

除基本的尾箱空間分隔板以外，個人很欣賞防水尾箱墊設計，下層有一個膠製的儲物格，方便放置濕透或易碎物品。用作蓋面的地台，亦分乾濕兩面，可以反轉使用。這間隔最適合玩戶外及水上運動人士，將泳衣、工具器材或骯髒的用品等放入膠箱中或是膠墊上，清潔亦較為容易。

▲ Funbase尾箱組合為全新設計，可以按用途自行重組，相當實用。

▲ 只需將掛勾放在固定孔上，可以單獨使用或是插上活動橫杆。

▲ 尾箱下層還有膠製儲物格，有防水尾箱墊蓋，方便放置濕漉漉的小物。

回歸基本配備

車廂本來容納7人，現在變成5座，空間感當然十足。後座地台全平，加上330mm特低離地距離，出入輕鬆，而中間座位亦不算太迫狹。雖然沒有任何天窗、冷氣出風口等設備，不過兩側的大窗可彌補開揚度。

坐上駕駛座，所有配置都是最簡單原始為主，傳統指針儀錶板、沒有多功能按鈕的塑膠軚盤以及手動座椅、扭掣冷氣等。好處是完全不複雜，也能預計不用花太多錢作維修。觸屏音響以及後泊鏡頭也是有的，還有豐田車一貫極多收納及儲物空間，以簡約鮮橙色線條作輕微點綴，帶點年青玩味。

▲ 後座空間寬敞，地台全平而且貼地，小朋友及老人家上落也輕而易舉。

▲ 中控台設計一切從簡，沒有多餘裝備配備。

輕易駕駛操作

SIENTA GO沿用1.5公升VVT-iE引擎，配Super CVT-i無段變速自動波箱，馬力只有109匹，加速循序漸進，略為遲緩，而且難免會發出噪音聲浪。駕駛視野極廣闊，稍嫌軚感過輕。不過靈巧的車身尺寸，以及5.2米迴轉半徑，操控非常輕鬆。行車暢順舒適，特低的底盤，在彎路上靈活敏捷。一跳上車立即可輕易駕馭，絕無難度，一般在城市路面行走，亦足夠應付。

耗油量更可低至17.0km/L，是豐田一貫實幹慳油型車款。作為P牌新手或首次買車的入門級代步車，講求平價親民，易駕易泊，如對配備沒有要求的話，也不失為相宜之選。今次試駕的白色版本較適合平實車主，不妨配上繽紛的跳躍黃、薄荷綠車身顏色，更添個性。

▲ 1,496cc引擎牌費最低，配上CVT波箱，一般代步車來說是最基本配置。

規格表

售價：$197,100

車型：5門5座位MPV

引擎：1.5公升直列式四汽缸雙VVT-iE引擎

活瓣：雙凸輪軸、16 活瓣

馬力：109ps/6,000rpm

扭力：136Nm/4,400rpm

驅動：Super CVT-i無段變速全自動，前輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／扭力桿（後）

制動：通風碟（前）／碟式（後）

車身長x闊x高：4,260 × 1,695 × 1,675mm

前／後軸輪距：2,750mm

車重：1,330kg

平均耗油量：17km/L

查詢：皇冠汽車 （2884 7999）