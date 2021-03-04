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【延期年金】慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP

博客 16:50 2021/03/04

分享：

慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP

俗稱「扣稅年金」的合資格延期年金保單（QDAP），投保人最高可獲每年6萬港元的稅務扣除額，深受納稅人歡迎。踏入稅季，各大保險公司爭相推廣QDAP，面對琳琅滿目的產品，不少讀者可能感到眼花繚亂。其實，保險業監管局網站設有專頁，教育大眾選擇QDAP的要點，甚具參考價值。

10Life根據這些要點綜合岀5步分析產品小冊子，比較三大保險公司的QDAP計劃，包括AIA友邦延期年金計劃（下稱「友邦QDAP」）、Manulife宏利歲稅樂享延期年金（下稱「宏利QDAP」），及Prudential英國保誠「雋逸人生」延期年金計劃（下稱「保誠QDAP」）。

【強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金　兩者各有哪些優勢？：按此

第1步：了解保單結構

延期年金產品分為供款期、累積期及年金領取期（或簡稱年金期）三個階段。根據保監局的指引，QDAP產品供款期最少5年，年金期最短為10年，以及年金領取人須年屆50歲或以上，方可開始提取年金。話雖如此，市場上QDAP的供款期、年金期、年金開始年齡皆不盡相同，亦未必全然切合大家的需要，所以要認真比較。

就着產品結構，友邦QDAP只有5年供款的選項，但宏利QDAP及保誠QDAP則提供5年及10年的供款期。至於年金領取期，友邦QDAP只有10年期的選項；宏利QDAP則提供較多的年期選項，包括15、20、25或30年期。讀者需一併留意年金開始年齡及年金期，才可知道那些歲數有年金收入。

比較友邦、宏利、保誠QDAP：產品結構

友邦AIA延期年金

宏利歲稅樂享延期年金

英國保誠保誠「雋逸人生」延期年金

註：假設45歲非吸煙男性投保。以上資料節錄自相關QDAP的保單小冊子，更新至2021年2月10日。

【扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？：按此

第2步：評估自己需要

投保QDAP的目的是甚麼？是為了稅務扣除額、自製退休長糧安享晚年、抑或是對冲長壽風險呢？大家應先了解自己的需要，再選擇合適的產品。

假設投保人為45歲男性，打算在職期間投保QDAP，既享每年最高60,000元的稅務扣除額，又可及早為退休規劃。由於距離退休尚有一段時間，為了累積較大的資金作滾存，因此投保人傾向選擇供款期至少10年的產品。

接着，投保人需要考慮退休年齡及年金期。公務員的退休年齡已由60歲延至65歲，所以投保人計劃由65歲開始領取年金。

至於年金期，投保人以預期壽命作規劃。基於香港男性平均壽命約80多歲，所以投保人選擇設有65歲至85歲年金領取期的QDAP，作進一步研究。

在三大保險公司中，只有宏利QDAP及保誠QDAP符合上例投保人的要求，設10年供款期，及65歲至85歲共20年的年金期，所以下文只集中比較此兩款產品。

比較內部回報率有咩要注意？【下一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。   

【文章來源：10Life；原題：【QDAP懶人包】退休籌劃　5步曲比較友邦、宏利、保誠的合資格延期年金保單，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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