康子妮離婚後闖保險界養活自己　放下身份包袱尋回自我（立即收看）

藝人康子妮（Lily）與林曉峰結婚後一直退居幕後，專心在家相夫教子。去年離婚，Lily毅然投身保險行業，入行不足一年，Lily已在業界闖出一片天，獲得業界殊榮百萬圓桌獎項，是甚麼促使她做出成績？在賺錢養活自己以外，她認為發展新事業是尋回自我的機會。

投身保險行業尋回自我

其實我有用處，原來我有些能力、有些潛質，是一直以來自己沒有發現，亦沒發揮過。

「我以前主要照顧小朋友，是別人的母親、太太及女兒，但從來都沒有想過『我』是誰。」在娛樂圈真正打拼的時間不長，Lily認為自己沒有代表作，也在專注照顧家庭之中，漸漸迷失自我，失去了對自我的認同感。

以往一直以「別人的甚麼甚麼」身份過活，事事以他人為優先，甚至認為自己一無是處。但闖進保險業界，一切變得不一樣。「我第一次有自己的卡片，獲得的獎項上印有自己的名字，這些我以前從來都沒有試過。」

「康子妮」重生，以44歲之齡重踏職場展開新生活，尋回自我亦重拾自信：「其實我有用處，原來我有些能力、有些潛質，是一直以來自己沒有發現，亦沒發揮過。」

放下藝人身段「湊客」

帶着知名度入行，Lily坦言好壞參半，好處是人脈夠廣，同時要承受知名度所帶來的壓力。「別人總認為藝人做保險很容易，因為認識很多名人，必定簽到大額保單。面對這些期望難免會有壓力，所以要做得比別人好。」

做藝人與從事保險業截然不同，她憶述以往做藝人時有助手照顧她，而做保險則反過來要照顧客人。由「被人湊」轉至「湊客」，這種身份上的轉變，也曾令她猶豫是否適合自己。後來，她調整了想法，視客人為朋友，關心他們的需要，不論是貧或富。「從事保險業，最重要是以心對待客人，聆聽他們的真實需要，才能『對症下藥』，為他們提供合適的服務。」

別人總認為藝人做保險很容易，因為認識很多名人，必定簽到大額保單。

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難忘成功說服客人投保

藝人身份也未必能簽到大單，Lily坦言推銷保單的過程遇到不少困難，但認為若最後成功說服客人，所有的辛苦都是值得的。她憶述曾說服一名朋友投保，該名朋友家財萬貫，從來都不認為自己有購買保險的需要。Lily費盡唇舌解釋購買保險的重要性，最後成功說服朋友簽下保單。雖然保單的金額不大，但卻令她有很大的成就感。

努力下來總有收穫，就算是細額保單，累積下來亦能做出驕人成績。入行1個月就獲得「Top Case Producer」獎項，後來更得到業界卓越標準百萬圓桌（Court of the Table）優秀會員獎項。她強調，這些獎項非憑簽巨額大單而獲得，而是由不同金額的保單累積而成。

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記者：李瑩

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