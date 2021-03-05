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友和8周年感恩節　多款產品低至$8

精明消費 10:30 2021/03/05

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友和成立8周年，近日推出313周年感恩節，多款電子產品都有優惠，部分產品更低至8元。另外，Apple Airpods Pro、iPhone 12以及Nintendo Switch都有平！

在3月1日至3月13日期間，友和推出快閃優惠，每日凌晨零時開賣優惠產品。例如，3月10日就有Nintendo Switch電池持續時間加長版遊戲主機，由2,999元減至1,888元，限量5件。3月11日則有Airpods Pro，只需1,500元，限量100件。

至於3月13日當日，友和設有5個快閃優惠，分別在凌晨零時、上午10時、下午3時、下午6時及晚上9時開賣，優惠產品包括iPhone 12 64GB（1,888元）、Airvita Dust Zero負離子空氣淨化氣機及MacBook Pro 13.3"（12,888元）等。

另外，友和亦推出3月生日會員限定優惠，可於3月5日、3月7日、3月9日、3月11日及以3月13日，每日下午3時13分搶購電子消費券，價錢由300元至100元不等。

除了上述限量優惠外，友和於3月14日至4月1日期間，設有不同的品牌優惠日，包括SAMSUNG、LG、Apple、Dyson、Panasonic及récolte等品牌，有興趣不妨留意一下！

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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