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善用電子理賠

博客 09:00 2021/03/04

分享：

市民投保保險時一般都抱著一個共同目的，就是給自己和家人一份保障，並期望需要索償時，可以盡快辦好理賠手續，順利得到應有的賠償。 

當受保人在病榻上，未必有能力去處理保險索償事宜。如果同時還要向多間保險公司提出索償申請，或者要親自到客戶中心遞交檔，然後逐間跟進審批情況，實在非常困難。

表格放到網上 隨時下載使用

隨著電子服務平臺日漸流行，不少保險公司將理賠資訊及表格放到網上，透過公司網頁、智能手機或其他流動智能裝置，讓客戶可以隨時下載使用，為客戶提供一站式的服務，在保險代理的個人服務以外，多提供一個直接辦理賠償申請的途徑，方便客戶。

以住院現金一類較為簡單的保險計劃為例，保險公司現在普遍接納透過電子平臺提交的賠償申請，令理賠申請過程更加直接快捷。客戶只需在相關頁面填寫所需資料，上載檔案副本，包括住院證明、醫療報告等，便能夠以電子方式，即時直接送交申請予保險公司立案處理。如果資料齊全，有些保險公司表示最快可以即日審批，讓客戶很快就能得知賠償結果。

市場上有保險公司提供更為貼身的服務，為客戶整合已有保單的資料，分析保障範圍，包括向其他保險公司購買的保單在內。這種服務的前設條件，一般是要求保單持有人在未有任何索償前，主動於其電子平臺上提供已有保單的資料，以及客戶需要預先作出適當授權，同意保險公司知悉受保人發生事故時，代其向相關保險公司發出通知。

有效減少理賠所需時間

這樣的話，透過電子平台辦理賠償申請，比使用傳統的理賠方式，有效減少理賠所需時間，令受保人及家人無須為此再大費周章。

申索住院及危疾保險賠償時，須留意保單是否設有等候期條款。另外，客戶也須留意「不保事項」條款，例如高危活動、已存在的疾病等，均有機會不被納入保障範圍內。因此，客戶在索償前，應先仔細查閱保單內容，如有疑問，應儘快向保險公司或保險仲介人查詢。

免責聲明：本文由中銀人壽編寫，僅供參考之用。中銀人壽已力求資料準確，但不會對因此引致的損失負上責任。如打算在參考本文內容後作出任何決定，請先向專業人士尋求獨立意見。

撰文 : 中銀人壽

欄名 : 保險知多啲

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