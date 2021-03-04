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【理財個案】39歲夫婦疫情下收入大減　擁150萬元積蓄應如何部署買樓？

博客 15:35 2021/03/04

分享：

【理財個案】39歲夫婦疫情下收入大減　擁150萬元積蓄應如何部署買樓？

新冠肺炎疫情下，不少人面臨收入大減，破壞原定的人生規劃。有讀者表示，與丈夫同為自由身創業，疫情下收入大減，現時僅依靠積蓄過活。他們計劃未來置業，應如何善用現時擁有的150萬元積蓄，滾存資本？看看龔成是如何回答。

【中年失業揸15股蝕13萬多　邊啲繼續揸邊啲要換馬？：按此

讀者：

我同我先生39歲，都係自由身創業，疫情下大家都受影響。收入大減，同時𠵱家都用緊積蓄生活，包括租樓租辦公室。本來想抽居屋上車，因有政府做擔保可以借到高成數按揭，但可惜抽唔到。同時都明白抽居屋唔容易，所以如果可以，想滾大筆錢，如果可以比到多啲首期既話，就可以買到私樓，唔使無了期咁等。

我們現有積蓄約150萬元，應該如何分配會比較好，適合買邊幾隻股票？

【打工仔還有8年就退休　如何達成100萬退休金目標？：按此

龔成：

由於你哋現時收入受影響，因此在投資上，唔好太進取，要留一定的現金。到之後收入正常先加大投資。

當我哋進行人生財富累積，會運用「先增值，後現金流」作方法，年輕人應投資較多增值類資產，而較年長的，則應投資較多保守類項目，因為年輕人的財富系統未成型，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以會着重增值為先。

例如初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到年紀漸長或已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票。

以你的年齡，可投資「平穩增長股」小注「潛力股」。

平穩增長股你可以考慮盈富 （02800） 、銀娛 （00027） 、恒地 （00012） 、港鐵 （00066） 、平保 （02318） 、粵海投資 （00270） 、領展 （00823） 、希慎 （00014） 、太古地產 （01972） 等，你可以了解下這些股票，然後從中選股。

潛力股可考慮：安碩恒生科技ETF （03067）

安碩恒生科技ETF （03067） 這基金追蹤恒生科技指數之表現，而恒生科技指數都是一些有質素的潛力股，例如阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、美團 （03690） 等的新經濟類公司，長遠有潛力。所以有長綫持有的價值。由於基金有30隻股票，比起單一股票，風險相對較低。

不過，安碩恒生科技ETF現價都唔算平，大約在合理區間頂部，因此，這刻不能大注投資。最好的策略是月供，或自行分注小注慢慢收集，原理如同不斷儲貨，這樣就能平均買入價，減少風險，然後就長綫持有。

現時大市處合理區，可以一邊投資一邊留現金，而餘下現金的運用，就是等大跌市時出手，如果你能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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