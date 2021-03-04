▲ 【理財個案】39歲夫婦疫情下收入大減 擁150萬元積蓄應如何部署買樓？

新冠肺炎疫情下，不少人面臨收入大減，破壞原定的人生規劃。有讀者表示，與丈夫同為自由身創業，疫情下收入大減，現時僅依靠積蓄過活。他們計劃未來置業，應如何善用現時擁有的150萬元積蓄，滾存資本？看看龔成是如何回答。

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讀者：

我同我先生39歲，都係自由身創業，疫情下大家都受影響。收入大減，同時𠵱家都用緊積蓄生活，包括租樓租辦公室。本來想抽居屋上車，因有政府做擔保可以借到高成數按揭，但可惜抽唔到。同時都明白抽居屋唔容易，所以如果可以，想滾大筆錢，如果可以比到多啲首期既話，就可以買到私樓，唔使無了期咁等。

我們現有積蓄約150萬元，應該如何分配會比較好，適合買邊幾隻股票？

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龔成：

由於你哋現時收入受影響，因此在投資上，唔好太進取，要留一定的現金。到之後收入正常先加大投資。

當我哋進行人生財富累積，會運用「先增值，後現金流」作方法，年輕人應投資較多增值類資產，而較年長的，則應投資較多保守類項目，因為年輕人的財富系統未成型，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以會着重增值為先。

例如初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到年紀漸長或已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票。

以你的年齡，可投資「平穩增長股」小注「潛力股」。

安碩恒生科技ETF （03067） 這基金追蹤恒生科技指數之表現，而恒生科技指數都是一些有質素的潛力股，例如阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、美團 （03690） 等的新經濟類公司，長遠有潛力。所以有長綫持有的價值。由於基金有30隻股票，比起單一股票，風險相對較低。

不過，安碩恒生科技ETF現價都唔算平，大約在合理區間頂部，因此，這刻不能大注投資。最好的策略是月供，或自行分注小注慢慢收集，原理如同不斷儲貨，這樣就能平均買入價，減少風險，然後就長綫持有。

現時大市處合理區，可以一邊投資一邊留現金，而餘下現金的運用，就是等大跌市時出手，如果你能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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