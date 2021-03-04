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遇麻煩租客拖租？　教你自救招數

博客 08:00 2021/03/04

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作為業主，假如遇到經常影響鄰居或長期拖欠租金的麻煩租客，究竟應該如何處理？

租客違大廈公契或須負法律責任

首先，一般租約內容都會包含業主及租客雙方協定的權利和責任，例如雙方資料和租約年期等相關條款，所以業主可以根據租約追討賠償或採取法律行動。假如雙方出現金錢糾紛，例如追討欠租，而金額少於5萬元，便可以透過小額錢債審裁處進行訴訟索償，假如金額超過7.5萬元，就要入稟區域法院或高等法院進行追討。另外，如果業主想收回物業，就需要向土地審裁處遞交申請收樓書，不過需時較長。

【網購爭拗點處理？按此

除了要留意租約，大家亦應該留意大廈公契。大廈公契訂明了業主之間、發展商和經理人的權益和責任，不但對業主有法律效力，對租客亦有約束力，其內容包括享用大廈公用地方或設施的規例，因此，假如租客違犯了大廈公契的規例，也有機會承擔法律責任。

妥善保存租金紀錄

由於每棟大廈的公契都不一樣，所以大家應該因應自己的個別情形，以及相應的大廈公契作出判斷或諮詢專業法律意見。遇到麻煩租客的確令人頭痛，所以各位業主應多花時間留意租客的職業或背景，並妥善保存租金紀錄，以便日後有機會要透過法律途徑追討租金。

撰文 : 蘇文傑律師 香港調解仲裁中心主席

欄名 : 法律與財富

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