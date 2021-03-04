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【ESG】比特幣拖低Tesla投資價值？ 又關ESG事？

綠色金融 10:20 2021/03/04

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【ESG】比特幣拖低Tesla投資價值？ 又關ESG事？

電動車生產商Tesla早前透露，已購買15億美元的比特幣，並將很快接受其作為汽車付款方式，因而帶動虛擬貨幣的價格一路飆升。有報道指，Tesla購買比特幣或會影響其公司在ESG的表現，甚至有可能影響拖低Tesla投資價值，到底有何原因？

【比特幣未來前景如何　與ESG有密切關係？：按此

投資比特幣VS零排放目標   或影響公司ESG評級？

據MSCI ESG評級，Tesla的ESG評級為A，在汽車行業內40家公司中表現屬平均。Tesla向來藉研發電動車減低碳排放表現出色，惟路透報道指，Tesla大舉買入比特幣的舉動，或與其可持續發展的方向背道而馳。

路透指，開採虛擬貨幣的過程是需要消費耗龐大的能源，而現時通常依賴化石燃料，尤其是煤炭，是為環境帶來最大污染的燃料之一。報道引述劍橋大學和國際能源署的最新數據，指以目前的速度開採比特幣，每年能源消耗量與荷蘭在2019年的消耗量相同。而根據2019年科學期刊Joule的研究，估計生產比特幣每年會產生2200至2290萬公噸的二氧化碳排放，即介乎約旦和斯里蘭卡的排放水平之間。

【彭博綠色億萬富翁榜　Elon Musk列首位：按此

報道指，一些投資者認為，在ESG已成為全球投資者的投資指標之一的情況下，Tesla買入比特幣的決定，或令公司一直奉行的零排放目標，變得更為複雜。若虛擬貨幣被評分機構列為不符合ESG標準，相信將影響Tesla的ESG評級，甚至影響公司的長遠投資價值。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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