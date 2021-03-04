珍煮丹紫薯椰奶系列減$5 精明消費 10:30 2021/03/04 分享： 由即日起至3月7日，現時於全綫珍煮丹，購買紫薯椰奶系列飲品，並出示指定社交媒體帖文，即減5元！ 分店 香港銅鑼灣店：銅鑼灣利園山道15號 新界葵芳店：葵芳葵涌廣場3樓302B鋪 新界荃灣店：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號鋪 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅酒店限時優惠 自助餐買3送1 今日 尖沙咀凱悅酒店限時優惠 自助餐買3送1 【核酸檢測比較】醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 2021/03/03 【核酸檢測比較】醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 美心中菜「片皮鴨· 海斑自選4位套餐」$498 2021/03/03 美心中菜「片皮鴨· 海斑自選4位套餐」$498 【38婦女節】屈臣氏網店限定優惠 精選貨品低至半價 2021/03/03 【38婦女節】屈臣氏網店限定優惠 精選貨品低至半價 livi bank推新扣帳卡優惠 所有網上簽帳享8%回贈 2021/03/02 livi bank推新扣帳卡優惠 所有網上簽帳享8%回贈 著數優惠 飲品