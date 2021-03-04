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珍煮丹紫薯椰奶系列減$5

精明消費 10:30 2021/03/04

分享：

由即日起至3月7日，現時於全綫珍煮丹，購買紫薯椰奶系列飲品，並出示指定社交媒體帖文，即減5元！

分店

  • 香港銅鑼灣店：銅鑼灣利園山道15號
  • 新界葵芳店：葵芳葵涌廣場3樓302B鋪
  • 新界荃灣店：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號鋪

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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