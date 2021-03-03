Swatch X MoMA向畫家致敬　6款藝術作化成手腕上的名畫

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要令一向被認為是高不可攀的藝術走入平常百姓家，最有效的方法就是融入大家的生活之中，因此近年不少服飾或家品等品牌都推出以藝術掛帥的合作項目，而Swatch就更不止一次了。今回Swatch就攜手現代藝術博物館（MoMA）共同推出特別版腕錶系列，令大家可以一次過將多幅價值不菲的名畫據為己有。
藝術跟Swatch早就連成一線，更早就獲MoMA垂青，選出Swatch3款腕錶放在館內作為永久收藏。全新藝術系列是Swatch跟MoMA另一層次的合作，系列共有6個款式，靈感均來自MoMA紐約現代藝術博物館中的珍稀藏品，包括著名畫家梵高的名作《星月夜The Starry Night》（1889）、奧地利知名象徵主義畫家Gustav Klimt作品《希望 II Hope II》（1907-1908）、法國印象派畫家盧梭的名畫《夢境The Dream》（1910）、 荷蘭抽象風格派畫家Piet Mondrian名作《橢圓構圖1 Composition in Oval with Color Planes 1 》（1914），以及日本著名插畫藝術家橫尾忠則的4部作品（1966-1968）。
6款腕錶可單獨購買，也可以一套形式購入。每款腕錶都有專屬的錶盒，採用跟腕錶同一幅的名畫設計；而選購套裝的話，則配以一款特製收藏盒，盒的設計靈感來自於MoMA典型的Blade Stair建築風格。
如果這6款名畫還未能滿足你，可以看看巴西當代藝術家Beatriz Milhazes的3幅大作︰Succulent Eggplants（1996）、The Mirror（2000）和Meu Bem（2008），Swatch選出了這3幅同樣被MoMA收藏的作品作為Swatch X You系列的主角。大家可以到Swatch官網或指定專門店定制你的Swatch X You腕錶，只要從3幅作品中揀選出一幅，並指定畫中自己想要的部分，品牌便會按閣下要求放到腕錶上，因此每一枚腕錶都是獨一無二。
產品查詢︰2518 9918
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌