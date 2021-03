Swatch X MoMA向畫家致敬　6款藝術作化成手腕上的名畫

要令一向被認為是高不可攀的藝術走入平常百姓家,最有效的方法就是融入大家的生活之中,因此近年不少服飾或家品等品牌都推出以藝術掛帥的合作項目,而Swatch就更不止一次了。今回Swatch就攜手現代藝術博物館(MoMA)共同推出特別版腕錶系列,令大家可以一次過將多幅價值不菲的名畫據為己有。

▲ 每款腕錶都有專屬的錶盒,採用跟腕錶同一幅的名畫設計。(品牌提供)

藝術跟Swatch早就連成一線,更早就獲MoMA垂青,選出Swatch3款腕錶放在館內作為永久收藏。全新藝術系列是Swatch跟MoMA另一層次的合作,系列共有6個款式,靈感均來自MoMA紐約現代藝術博物館中的珍稀藏品,包括著名畫家梵高的名作《星月夜The Starry Night》(1889)、奧地利知名象徵主義畫家Gustav Klimt作品《希望 II Hope II》(1907-1908)、法國印象派畫家盧梭的名畫《夢境The Dream》(1910)、 荷蘭抽象風格派畫家Piet Mondrian名作《橢圓構圖1 Composition in Oval with Color Planes 1 》(1914),以及日本著名插畫藝術家橫尾忠則的4部作品(1966-1968)。

▲ 帶有強烈日本漫畫味道的這款腕錶正是來自日本藝術家橫尾忠則筆下的《The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita》。($800)(品牌提供)

▲ 梵高的名作《星月夜The Starry Night》相信不少人都有看過,獨特的顏色組合及畫風,讓人一眼就認出是大師的作品。($800)(品牌提供)

▲ 以美麗、充滿奇異和恐佈的熱帶叢林山谷為背境,此錶選取了盧梭名畫《夢境The Dream》的一部分,並刻意造出油畫的質感。($800)(品牌提供)

▲ 腕錶設計取自橫尾忠則的另一幅名畫《New York》(1968),美國自由神像成了最主要的圖像。($640)(品牌提供)

▲ 荷蘭抽象派畫家Piet Mondrian的畫作《Composition in Oval with Color Planes 1》,線條及用色都來得較為簡單,辨識度卻相當高。($640)(品牌提供)

▲ 奧地利畫家Gustav Klimt的作品《Hope II》,畫中原先描繪了一個孕婦,錶上的七彩圖案正是來自孕婦的長裙。($640)(品牌提供)

6款腕錶可單獨購買,也可以一套形式購入。每款腕錶都有專屬的錶盒,採用跟腕錶同一幅的名畫設計;而選購套裝的話,則配以一款特製收藏盒,盒的設計靈感來自於MoMA典型的Blade Stair建築風格。

▲ 一套6隻的Full set裝會以這個特別設計的收藏盒盛載,盒內會印上6幅名畫的完整版本,藝術愛好者不能錯過。($5,600)(品牌提供)

如果這6款名畫還未能滿足你,可以看看巴西當代藝術家Beatriz Milhazes的3幅大作︰Succulent Eggplants(1996)、The Mirror(2000)和Meu Bem(2008),Swatch選出了這3幅同樣被MoMA收藏的作品作為Swatch X You系列的主角。大家可以到Swatch官網或指定專門店定制你的Swatch X You腕錶,只要從3幅作品中揀選出一幅,並指定畫中自己想要的部分,品牌便會按閣下要求放到腕錶上,因此每一枚腕錶都是獨一無二。

產品查詢︰2518 9918