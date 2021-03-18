▲ 【新冠疫苗】接種疫苗後身亡有得賠？ 疫苗副作用保險計劃大比併

全球多國已展開新冠疫苗接種計劃，但接種疫苗存在一定的風險及副作用。近日有不少市民接種疫苗後，出現副作用，甚至有接種者身亡，惟衞生署經調查後指，暫時未能證實與接種疫苗有關。若有意接種疫苗，但擔心出現副作用，有保險計劃提供保障嗎？

【新冠疫苗副作用 原來特定保險有得賠！：按此】

疫苗副作用保險計劃比較 保險公司 眾安國際 富通 AIA 宏利 蘇黎世 英國保誠 保險計劃 新冠疫苗副作用保障 疫苗副作用保障 疫苗副作用防護保障 接種疫苗副作用特別保障 「新冠病毒」疫苗保障 新冠疫苗 ‧ 全護基金 住院前門診保障 ／ 因接種疫苗後內14日以門診方式諮詢醫生，並確診因接種疫苗後的不良反應而需住院，可獲一筆過500元賠償 於住院前14日內因接種疫苗出現不良反應身感不適，並以門診方式諮詢註冊醫生，將獲賠償300元（最多1次） 因「受保的接種疫苗不良反應」於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並於該諮詢隨後的14日內住院，將獲賠償300元（最多1次） ／ ／ 住院現金保障 14天內因副作用而入院治療，每日可獲1,000元現金援助，受保障住院時間為15日 於接種疫苗後14日內，因疫苗副作用需接受有醫療必要之治療： 每日上限800元（非深切治療部住院）；

每日上限1,200元（深切治療部住院）

保障期內每人上限為14日 於接種疫苗出現不良反應後14日內入院，每日800元（最多1次，上限14日） 因「受保的接種疫苗不良反應」及於14日內於香港或澳門住院，每日可獲800元賠償（只限1次住院，最多14日） 於接種新冠疫苗後30日內，因接種疫苗後的不良反應而需要住院治療，每名合資格人士可獲一次性8,000元 如接種新冠疫苗後直接引起副作用而住院，每日資助1,000元（最多10日） 恩恤身故保障 不幸因疫苗副作用而身故，提供一筆過20萬元的身故恩恤金 因接種疫苗後的不良反應及其併發症，直接導致於疫苗接種後30日內身故，每人上限為20萬元 因受保的接種疫苗不良反應後14日內入院，而於30日內因受保的接種疫苗不良反應及其併發症不幸身故，可獲一筆過15萬元賠償 確診「受保的接種疫苗不良反應」後30日內因「受保的接種疫苗不良反應」或其併發症於香港或澳門身故，可獲20萬元賠償 於接種疫苗後30日內因接種疫苗後出現不良反應而死亡，或於接種最後一劑新冠疫苗後3個月內確診新冠肺炎而身故，每名合資格人士可獲一筆過20萬元 如因接種疫苗後直接引起副作用而身故，其家人可獲10萬元賠償 其他保障 確診之ZA Fam會員可獲一筆過2萬元的緊急援助金 ／ ／ ／ 於接種最後一劑疫苗後3個月內確診新冠肺炎，並於香港醫院住院，每位受保人或家庭成員可獲一筆過2萬元賠償 確診新冠肺炎，可獲一次性抗疫資助1萬元 合資格申請人 已註冊成為ZA Fam

持有效香港身份證 所有個人人壽保險及團體人壽保險之現有及全新客戶 香港及澳門個人及團體保險客戶 個人保單的受保人或保單持有人

團體醫療住院保單的受保成員（包括他/她的受保配偶及子女） 「自選家居」保險計劃或「樂在人生」個人意外保險計劃之投保人或家庭成員（年齡介乎於15日至70歲） 每名登記人及其同住子女 保障有效期 2021年6月30日 2021年12月31日 2021年12月31日 2021年6月30日 指定保險計劃起保時開始生效，並於指定保險計劃的首個保單年度之保險期屆滿時終止* 2021年6月30日^ 受保障疫苗 由香港政府所提供的新型冠狀病毒疫苗 所有以免疫為目的而接種的疫苗，疫苗需獲美國食品藥品管理局或本地衛生當局認可# 獲美國食品藥品監督管理局或本地衛生部門批准之疫苗# 獲美國食品藥品監督管理局或本地衛生部門批准之疫苗 獲香港衛生當局認可之新冠疫苗 獲香港政府認可之疫苗 *客戶凡於2021年3月31日前成功投保指定保險計劃，可免費獲享新冠疫苗保障

^英國保誠登記日期：即日起至2021年4月30日。每名登記人之18歲以下同住子女（如適用）將自動登記此基金。

#所有以免疫為目的而接種的疫苗均受保障，包括乙型肝炎疫苗及季節性流感疫苗等。

備註：有關產品資料更新截至2021年3月18日

不同保險公司提供的疫苗保障各有不同，比較上述保險計劃，僅富通、AIA及宏利有提供住院前門診保障，金額由300元至500元不等。而6間保險公司均有提供住院現金保障以及恩恤身故保障，住院現金保障大多都是根據住院日數作出賠償，只有蘇黎世是提供一次性8,000元的賠償；恩恤身故保障的賠償金額則由10萬元至20萬元不等。

至於申請資格方面，富通、AIA、宏利及蘇黎世均規定申請人需要在該公司投保，才會提供保障，而部分保險計劃更保障受投保人的家庭成員。不過，英國保誠及眾安則開放給持有效香港身份證的香港居民，但市民必須成為相關流動應用程式的用戶，才可受到保障。

責任編輯：曹佩鈞

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