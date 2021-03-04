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譚仔三哥最新外賣自取優惠　PizzaExpress Lab三文治買一送一

精明消費 07:00 2021/03/04

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 譚仔三哥米線：外賣優惠　加$10享「青瓜/雲耳+飲品」

由即日起至3月15日，凡惠顧譚仔三哥米線外賣自取一餸或以上米線／花膠胡椒雞美線／過橋米線，即可以優惠價13元加配「豬脷+飲品」，或10元加配「青瓜／雲耳+飲品」。另外，還可以加1元升級為特飲鹹檸梳打。

此優惠需於上午11時後使用，外賣自取優惠已包括小食及飲品之外賣盒費用。需要注意，優惠飲品不包括特飲、汽水、檸樂及檸碧，而米線外賣盒每個將收取1元。

另外，每碗米線／薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯，以上外賣優惠不適用於foodpanda自取及外送服務。

分店地址及電話

2. PizzaExpress Lab：意式三文治買一送一

即日起至4月30日，於Pizza Express Lab FashionWalk分店推出外賣自取三文治買一送一優惠。更可選擇摩特黛拉火腿配烤燈籠椒或羽衣甘藍配蘑菇口味。

需要注意，下單前需出示指定帖文，方可享買一送一優惠。

地址：Fashion Walk京士頓街9號地下J號舖

3. J.CO：外賣平台購一打裝冬甩享8折

由即日起至3月31日，於Deliveroo／Uber Eats落單購買任何一盒一打裝冬甩，即享8折優惠。

需要注意的是，優惠已經預先存入用戶的Deliveroo／Uber Eats帳戶，只要餐點落單滿150元（其他費用不計算在內），優惠就會自動生效。

    點擊圖片放大

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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