Berluti春夏系列由陶藝出發　穿在身上的藝術品

一個新冠疫情，幾乎改變了全球時裝發布的周期，不少品牌不再依循巴黎或米蘭時裝周既定的日子公布新裝，而且更直接移師到擁有最龐大市場的國度開騷，當中最現成的例子有男裝品牌Berluti，品牌會於今晚在上海舉行2021秋冬男裝展。在大家還未看到來季新裝時，當然要看看品牌今季的表現。

▲ 太陽眼鏡$5,900、藍色西裝$24,500、印花圖案恤衫$9,700、織皮皮鞋$15,900、褲$8,700。（攝影：湯炳強）

從來一位成功的時裝設計師，他們的創作靈感都可以在生活中得到啟發，已經在Berluti當上數年創作總監一職的Kris Van Assche（KVA）這方面亦不例外，還記得去年的秋冬系列，他的創作靈感源自廠房內的一張大理石桌子，該桌子上滿布由造鞋工匠在製鞋時留下來的繽紛色彩，所以在服裝上出現的顏色，盡數來自品牌核心產品皮鞋上的色相，而來到今個春夏，KVA又如何出招？答案是藝術家的作品。

▲ 印花圖案恤衫$9,700、褲$8,700、Whopping旅行袋$18,000。（攝影：湯炳強）

▲ 印花圖案外套$22,600、黑色$4,800、黑色褲$9,000、白色波鞋$12,800、黑色西裝、售價未定。（攝影：湯炳強）

用藝術品作為靈感，誠然，有點老掉大牙，並不新鮮，但KVA和其他時裝設計師隨手拈來一位藝術家的作品以作招徠，背後有點不同的是他原來切切實實是一位狂熱的陶瓷收藏家，在他家中的而且確有著來自洛杉磯陶瓷藝術家Brian Rochefort的作品。

▲ 太陽眼鏡$4,200、印花圖案恤衫$12,800、黑色褲$9,000、白色波鞋$12,800。（攝影：湯炳強）

對於Brian的作品他讚不絕口，原因是陶藝品上除了顏色豐富外，表面的紋理繁複得只此一家，所以就在疫情隔離期間，KVA和居住於洛杉磯的Brian以視像溝通，從而將陶藝變為印花圖案然後移植於服裝身上，當中的項目包括真絲恤衫、針織上衣等，至於品牌最拿手的皮革，依然不乏用上古法Patina染色技術造只此一「色」的外套。

▲ Globe-Trotter X Berluti迷你方盒子袋$28,900。（攝影：湯炳強）

男女可穿

另一方面，如果有留意近年品牌的時裝展，都會察覺自KVA掌權後時裝展上都會出現女模穿上男裝出現，有這設定完全是他有感衣服本應不分男女，而適逢無性別的服裝在這年頭是一眾時裝設計師主張的題目，於是由今季開始，Berluti在度身訂造的服務上，將會擴展至尺碼更小的女裝，球鞋方面尺寸亦下調至38碼，好等女士一樣可以享受到Berluti的產品。

▲ 啡色Twist皮鞋$13,900。（圖片Berluti提供）

▲ 白色Pulse波鞋$9,600。（圖片Berluti提供）

▲ Patina染色皮褸$56,500。（圖片Berluti提供）

而隨著KVA早前表示中國已成為品牌最重要的市場之一，加上今年國內會增設3間專門店（現有10間），說不定在未來日子裏Berluti會有自己的女裝系列也說不定，大家不妨拭目以待。

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