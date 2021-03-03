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【ESG】比特幣未來前景如何　與ESG有密切關係？

綠色金融 18:19 2021/03/03

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【ESG】比特幣未來前景如何　與ESG有密切關係？

虛擬貨幣走勢與可持續發展、ESG投資大趨勢息息相關？虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）近1年內價格飆升，今日再上50,000美元關。由於虛擬貨幣非由各國央行發行，即使受不少投資者追捧，其價值仍屢受市場人士質疑。有研究機構指，有市場人士開始憂慮比特幣的長遠價值，主因是投資者愈來愈着重環境、社會及管治（ESG）有關。到底虛擬貨幣與ESG投資兩者有何關聯？

【證監會認可ESG債券基金表現比較：按此

比特幣不符合ESG標準

據彭博報道，獨立投資研究機構BCA Research發表報告指出，開採比特幣需消耗的巨大能源，以及政府將為其制訂更多監管障礙，料比特幣會隨着時間推移，失去大部分價值。該機構首席全球策略師Peter Berezin表示，比特幣交易的成本高、速度慢，而不適合作為交易媒介。此外，開採比特幣的礦工需在網絡上消耗大量能源，或導致關注ESG的資金可能會避開與比特幣有關聯的公司。

Berezin補充指，許多公司都喜歡將比特幣與數字貨幣的技術聯繫起來，但他認為，ESG資金開始遠離比特幣，其價格將開始下跌。

彭博綠色億萬富翁榜　Elon Musk列首位：按此

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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