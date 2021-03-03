上調股票印花稅對港股有何影響？　網民：唔玩港股玩美股

財政司司長陳茂波上周的《財政預算案》宣布，將股票印花稅由0.1%加至0.13%，當日恒指跌逾900點收市。而財爺昨日接受彭博訪問時，再次提及股票印花稅，市場憂慮印花稅再有上調可能，恒指一度跌近500點。上調股票印花稅對港股有甚麼影響？學者、股民及券商又如何看待增加股票印花稅一事呢？

【股票印花稅由0.1%增至0.13%：按此】

中文大學商學院高級講師李兆波表示，增加股票印花稅其實對個人投資者影響不大，但中長期來看，就會影響公司來港上市的意慾，從而削弱香港市場的競爭力，企業或會轉投其他地方上市。

耀才證券執行董事及行政總裁許繹彬指：「事實勝於雄辯，2次傳出增加股票印花稅的消息時，港股都出現跌市。」反映市場對事件反應負面。許繹彬憂慮投資者會轉向美股市場，他指近年香港投資者對美股的認識增加，而美股不收取印花稅、可作1股買賣及美股證券交易委員會費（SEC Fee）下調等因素，都會吸引投資者轉場。

許繹彬續指，香港增加股票印花稅後，北水可能會由港股轉投A股市場，因為A股只會向賣方收取0.1%的印花稅，加印花稅會增加投資港股的成本，影響其投資意慾。

昨日增加印花稅的報道一出，隨即引來網民的熱烈討論。不少網民表示，加息就會轉場、不買港股。有網民更戲稱，不如把印花稅加至100%。

【網民意見】

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記者：曹佩鈞

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