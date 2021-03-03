點解基金要封盤　好定唔好？

執筆之時，美國政府剛通過高達19,000億美元的財政刺激方案，而疫苗接種的規模亦不斷提高。全球經濟邁向正常軌道的機會日漸明朗。

上文提到有些基金有「封盤」之嫌，究竟是個別事件還是一種趨勢？亞洲經濟在2020年，尤其是下半年的受惠於中國控制疫情的成效，回彈力顯著。亞洲區的資產，不論是高息債券及股票，均獲區內和外資垂青。當中，多隻中國科技股被「股壇契媽」Catherine Wood點名，便是最好例子。

【有甚麼可持續發展主題值得考慮投資？按此】

在過去幾個月，在筆者認知範圍內，得悉幾檔隸屬不同資產管理公司，投資於亞洲高收益債券、亞洲小型公司及越南股票的基金會以不同形式的「封盤」及「限紅」。有些不接受新投資，有些則設立或收緊每日投資金額上限。

基金公司的收費基礎，都是從基金管理規模，收取某百分比為管理費，理應「多多益善」，為何又要自設門檻，豈非倒自己米？

保障投資者及組合質素

主動式基金，有別於被動式基金，有一套嚴謹的選擇證券程序。被選中作投資的股票或債券，一般都要過五關斬六將，通過分析團隊及基金經理的法眼，才可成為組合的一分子。而基於標準差原則，最具備投資價值的項目在整體中只佔少數，所以當基金規模的增長速度較可投資的項目為高時，基金的選股（或選債），便要作質素上的妥協。長遠來說，便有可能削弱基金表現。

所以如果主動式基金作出封盤或限紅的舉動，可以解讀為保障投資者及基金組合質素的表現。

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