  • 19°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

點解基金要封盤　好定唔好？

博客 08:00 2021/03/03

分享：

執筆之時，美國政府剛通過高達19,000億美元的財政刺激方案，而疫苗接種的規模亦不斷提高。全球經濟邁向正常軌道的機會日漸明朗。

上文提到有些基金有「封盤」之嫌，究竟是個別事件還是一種趨勢？亞洲經濟在2020年，尤其是下半年的受惠於中國控制疫情的成效，回彈力顯著。亞洲區的資產，不論是高息債券及股票，均獲區內和外資垂青。當中，多隻中國科技股被「股壇契媽」Catherine Wood點名，便是最好例子。

【有甚麼可持續發展主題值得考慮投資？按此

在過去幾個月，在筆者認知範圍內，得悉幾檔隸屬不同資產管理公司，投資於亞洲高收益債券、亞洲小型公司及越南股票的基金會以不同形式的「封盤」及「限紅」。有些不接受新投資，有些則設立或收緊每日投資金額上限。

基金公司的收費基礎，都是從基金管理規模，收取某百分比為管理費，理應「多多益善」，為何又要自設門檻，豈非倒自己米？

保障投資者及組合質素

主動式基金，有別於被動式基金，有一套嚴謹的選擇證券程序。被選中作投資的股票或債券，一般都要過五關斬六將，通過分析團隊及基金經理的法眼，才可成為組合的一分子。而基於標準差原則，最具備投資價值的項目在整體中只佔少數，所以當基金規模的增長速度較可投資的項目為高時，基金的選股（或選債），便要作質素上的妥協。長遠來說，便有可能削弱基金表現。

所以如果主動式基金作出封盤或限紅的舉動，可以解讀為保障投資者及基金組合質素的表現。

＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！

撰文 : 劉Sir 家庭理財教育學會

欄名 : 理財有Fund

最新專欄文章 更多

博客 - 如何提升對「投資群組」的免疫力
2021/02/17
如何提升對「投資群組」的免疫力
博客 - 被動型基金　一味靠「死跟」？
2021/02/10
被動型基金　一味靠「死跟」？
博客 - 如何Fun享「無痛」理財？
2021/02/03
如何Fun享「無痛」理財？
基金 股票 可持續發展 債券 經濟

上一篇文章

報告：年輕世代業主比例下跌　後生上車真心難？

下一篇文章

邊間銀行係「香港卡通人物信用卡之王」？　特色信用卡Gift Card用得又儲得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
【財富增值方法】超實用財富配置模式　學習水桶模式投資法
博客 - 家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
家長無煩惱　教子女處理利市貼士大公開
博客 - 【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
【虛擬銀行】德國虛銀N26 Bank有咩特別？　香港呢間虛銀都有佢嘅影子
博客 - 【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股
博客 - 【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
【延期年金】為退休自製長糧　扣稅年金大比拼　邊份期滿預期IRR達5%？
博客 - 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密