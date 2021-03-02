【財務自由】25歲公屋仔兩年前「瞓身」Tesla股票+以太幣　擁1000萬元資產享財務自由

▲ 【財務自由】25歲公屋仔兩年前「瞓身」Tesla股票+以太幣 擁逾1000萬元資產享財務自由

每個人增值財富目標也不同，有人只希望賺錢養家，有人則期望及時達成財務自由，實現個人理想。網民「革爾」自稱為「公屋仔」，最近他在討論區發帖，指現已累積逾1,000萬元財富，並以25歲之齡達成財務自由的目標。他是如何做得到？

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2年前看準Tesla與加密貨幣潛力

網民「革爾」不時在網上討論區分享個人投資經歷，最近他以「公屋窮L 25歲財務自由 你問我答」為題，細數自己財務自由之路。他回憶指大學畢業時，目標是30歲前可以賺到1,000萬元，實現財務自由，當時他還覺得是不可能任務，但怎料疫情再加上美國聯儲局實施量化寬鬆貨幣政策，使他能提早達成目標。

「革爾」在中六畢業的暑假第一次買股票，當時用暑期工所獲的薪金買港股，跟隨巴菲特的價值投資策略「賺到少少」。在大學期間，每月再拿一大半的兼職薪金，即約5,000元買股票。2016年發現到Tesla（美：TSLA）這間公司後，就把所有港股變賣，再加上每月投資預算，全部用來投資Tesla，後來又留意到加密貨幣有前景，亦開始涉獵。

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25歲超額達成擁千萬目標

畢業後他從事護士，勤力加班加上兼職，月入約4萬元，每月家用支出為15,000元，個人支出5,000元，再用一半薪金即2萬元買入Tesla。直至2020年末，他眼見Tesla股價屢創新高，但以太幣（ETH）還在低位，認為機會難逢，就分段賣出六分一的Tesla持股，改為投資以太幣。Tesla昨收報718.43美元，以太幣報1,562.6美元。

最近一年Tesla股價屢創高，造就不少百萬富翁，他分享指，現所持股的Tesla均價280美元，升值14倍；而所持有的以太幣均價260美元，升值7倍。他在25歲已超額完成目標。達成財務自由後，「革爾」指自己即將離開公屋，又轉行至金融界，期望在投資上更上一層樓。

有網民留言指，自己現時收入不高，恐難學習「革爾」般投資致富，「革爾」以個人經歷鼓勵網民，指自己剛出來社會工作不久父親就中風，還要一邊養家一邊投資，現在所得的一切全是自己努力所賺。他又與網民分享啟發他投資的書籍，包括：《富爸爸窮爸爸》、《一個投機者的告白》、《漫步華爾街》、《窮查理》及《張磊—價值》。

「革爾」最後指出自己發帖並不是為了炫耀，而是希望與大家傳達「我們這代年輕人並不是沒有機會向上流」的訊息。他又指，這一代人雖然機會少得可憐，但只要捉得住這些罕有的機會，財富成長速度可以是老一輩的10倍以上。他忠告網民捉緊機會的第一步就是儲錢，鼓勵大家要加油。

你離財務自由有多近？按圖即睇：

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責任編輯：李瑩



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