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當41歲仲係後生仔　35歲就有中年危機？

博客 13:48 2021/03/02

分享：

人口在老化，但經濟實力就不斷向下沉，是有資產與無資產人士的分野，無資產者愈來愈難生活，愈來愈早出現中年危機。

一首由方力申主唱的歌曲，又再引發討論區上對甚麼年紀是青年的討論，有網民話40歲應該係中年，但亦都有人話40歲都仲可以當選十大傑青。呢一邊拗緊40歲到底係中年定青年，但另一邊箱就有35歲就出現中年危機。

止凡早前在某報章看見一個圖片小故事，主要係講一個三十多歲嘅打工仔，喺工作上感到茫然及壓力。看了，有幾個感想。

1. 個情況都好真實，完全明白其感受。「攬嘢做」，甚至「鬥夜走」，經常聽聞，入世後，大概明白所為何事。

2. 這算是中年危機的情況，但始終只是圍繞在工作上，還未涉及其他生活上的問題，例如家庭，一個養八個，老人家長期病/失去自身照顧能力之類，所以這未完全是中年危機最可怕之時。

【件事其實幾折墮　按此

3. 留意到事主只是35歲，還未到40歲。若120歲命的話，中年應該是60歲，說笑還說笑，但現實是人均壽命愈來愈長，理應中年（中間位）愈推愈後，但中年危機就愈推愈前。

細想因由，可以很複雜，是整個社會資源分配問題，人口在老化，但經濟實力就不斷向下沉，是有資產與無資產人士的分野，無資產者愈來愈難生活，愈來愈早出現中年危機。不患寡而患不均，嗒落有味。

4. 若持正面態度，當然要想辦法增加競爭力，脫離困境。例如進修，在公司更積極，增取嘗試管控更多事情，得到上司賞識等。

【放假就真係放假？按此

可惜，今時今日，社會風氣可怕之處，就是提出正面態度的想法會被非議。把社會不公／前景茫茫的景況展露於人前，反能得到掌聲。在各大年青人的討論區，大家都充斥着怨氣，彼此認同與確認這些處境乃無法解決，彷彿這樣才讓人心安。

5. 這些小故事其實無頭無尾，不知是真實還是作出來。說不定只是該報小編的自身情況，又或是幻想出來的故事。


【本文獲作者止凡授權轉載】

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撰文 : 止凡

欄名 : 取之有道

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