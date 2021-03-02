「超級富豪」有幾有錢？　要做香港最富貴的1%你要有……

香港是全球最富裕城市之一，要擁有多少資產才能稱得上富裕？國際房地產顧問機構萊坊發表《2021年財富報告》，指要成為香港資產最高的1%人士，需要擁有279萬美元（約2,160萬港元）資產，門檻比起澳洲、法國、德國、英國和日本等經濟體高。

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去年中國內地「超級富豪」增幅最大

萊坊《財富報告》按其「萊坊財富模型」作分析，到2025年資產淨值達3,000萬美元或以上的全球超高淨值人士，又稱「超級富豪」將增加27%，達至663,483人，與此同時，全球百萬富翁人數將增長41%。報告預計，在未來5年亞洲 「超級富豪」 的數目將增加39%，超越全球27%的平均增幅，至於印尼（67%）和印度（63%）的增長幅度將領先。

去年，全球超高淨值人士的數量增長為2.4%，有52萬人。其中，中國內地的 「超級富豪」 的數量增幅最大，達9,594位，其次是美國（增6,080位）及日本（增1,199位）。萊坊預計，中國內地 「超級富豪」 的增長速度驚人，預計到2025年的10年間將增加246%。

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港「超級富豪」置業5大目的地

報告提到， 摩納哥是世界「超級富豪」人口最稠密的地方，要成為該國 資產最多的1%，需要790萬美元。香港則排名第6位，要成為香港資產最多的1%，需要擁有279萬美元（約2,160萬港元），門檻比起澳洲、法國、德國、英國和日本等經濟體高

報告指，29%的香港 「超級富豪」 有計劃在今年置業，較去年的21%有所增加。此外，英國、香港、美國、澳洲和日本為香港 「超級富豪」 的5大置業目的地，而交通便利程度、優質醫療保健及休閒設施是他們置業時考慮的關鍵因素。

萊坊執行董事林浩文指，有61%的香港 「超級富豪」 預計2021年財富會增長，而有85%的 「超級富豪」 對後疫情時代的新投資機會最為興奮。

責任編輯：李瑩

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