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調查：近半受訪者曾遇網上騙案　平均損失逾1.7萬港元

精明理財 14:05 2021/03/02

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調查：近半受訪者曾遇網上騙案　平均損失逾1.7萬港元

投委會昨公布最新「數碼理財服務使用情況調查」結果，有75%受訪者去年曾使用數碼理財服務，顯示數碼理財愈來愈普及，另外，有近半受訪者曾遇網上騙案，近一成因此而蒙受金錢損失，平均損失逾1.7萬港元。

僅四分一人　於網上管理MPF/ORSO投資組合

是次調查於去年12月進行，以面談方式訪問了512名年齡介乎18歲至69歲的香港人。調查發現，四分之三受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務，最常用的分別是網上銀行（70%）、網上支付（57%）和網上投資（43%）。不過，只有約四分一受訪者曾於網上管理其強積金或職業退休計劃投資組合，於網上購買保險產品及申請信貸產品分別為3%及1%。

網上騙案　平均損失逾1.7萬港元

調查發現，有47%受訪者表示曾遇網上騙案，近一成更因此而蒙受金錢損失，平均損失金額逾1.7萬港元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套取銀行戶口資料（26%）、網上購物騙案（12%）及以偽冒電郵要求轉帳（10%）。

投委會主席黃嘉純表示，新冠肺炎疫情使金融服務加速數碼轉型，科技固然讓我們能更輕鬆便捷地管理個人財務，但同時亦凸顯數碼理財能力的重要性，以及防範網上騙案及網絡罪行的必要性。

另外，投委會昨推出「香港理財月2021」，已聯同多間支持機構向市民提供不同類型的免費活動及資源，大部分活動將於網上進行，主題覆蓋網上理財、網上投資、防騙及網絡安全。

理財月2021活動一覽

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財快訊

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