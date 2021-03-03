【38婦女節】屈臣氏網店限定優惠 精選貨品低至半價 精明消費 09:00 2021/03/03 分享： 為慶祝38婦女節，屈臣氏網店推出限定優惠。由即日起至3月8日，精選女生產品低至半價。另外，保健產品、個人護理及護膚品都有多重優惠，買滿指定金額，可享折扣優惠及限定禮品。贈品數量有限，送完即止。 ▼點擊圖片放大 +8 +7 屈臣氏網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【核酸檢測比較】醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 今日 【核酸檢測比較】醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 美心中菜「片皮鴨· 海斑自選4位套餐」$498 今日 美心中菜「片皮鴨· 海斑自選4位套餐」$498 livi bank推新扣帳卡優惠 所有網上簽帳享8%回贈 2021/03/02 livi bank推新扣帳卡優惠 所有網上簽帳享8%回贈 落單叫「少米線」 譚仔捐$2予慈善機構 仲送$5優惠券 2021/03/02 落單叫「少米線」 譚仔捐$2予慈善機構 仲送$5優惠券 Pizza Hut普通批／大批買一送一 2021/03/02 Pizza Hut普通批／大批買一送一 著數優惠 屈臣氏