邊間銀行係「香港卡通人物信用卡之王」？　特色信用卡Gift Card用得又儲得

▲ 邊間銀行係「香港卡通人物信用卡之王」？ 出過哪些特色信用卡？

好多時啲銀行都會搵啲公司機構做啲「聯營信用卡」Cross-over吓，例如恒生就有「中文大學卡」，永隆有「消防處職工總會卡」，而渣打就有大家都好熟嘅「鄭經理Asia Miles卡」喇。

【點解虛擬銀行先出Debit Card係高明選擇？：按此】

除咗搵機構，另一類可以Cross-over嘅就係卡通人物／漫畫角色，例如有一張我最鍾意嘅呢就係內地招商銀行嘅「海賊王信用卡」，幾靚㗎，仲要個發卡機構超特別，係銀聯 + JCB，喺香港應該好難搵喇。

咁返番嚟香港，我又考吓大家，以下卡通人物信用卡係各自屬於邊間銀行嘅呢？嗱，呢啲全部都仲可以申請㗎！

Hello Kitty

大口仔

Doraemon

蝙蝠俠

阿童木

高達

以上全部都係來自同一間銀行！

我諗心水清嘅網友應該見到Hello Kitty後面都唔使睇落去，因為佢哋全部都係屬於「大新銀行」嘅Product！

其實大新鍾意玩公仔都真係唔係今日嘅事，除咗以上呢6隻，我仲見過Melody卡、Little Twin Star卡、IQ博士信用卡等等，不過呢啲已經絕咗版㗎喇。

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大家細心望呢，會見到上面同下面張Hello Kitty卡係唔同樣的。無錯，Card Face係每幾年就會轉一轉，所以Die hard粉絲的確係會每幾年夾埋親朋戚友一齊申請，務求儲齊所有Card face的。早幾年香港仲有喺商場搞啲Hello Kitty展，大新實會擺個Booth喺度叫人申請Hello Kitty卡，反應都好似幾唔錯的。

其實玩公仔，又何止剩係玩信用卡呢

細行還細行，有時你都要佩服一吓佢。

農曆新年又過，好多人都會去開番個Kids Account，其實間間Feature都差唔幾，而大新就都有唔少囝囝嘅媽咪幫襯，因為佢有所有小男孩都鍾意的Thomas & Friends……

覺得人頭火車太Creepy，一樣有Doraemon可以揀，仲有一堆精品送𠻹。

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其實所有Kids Account都要有一個大人Account喺背後連住，咁媽咪鍾意Hello Kitty嗎？我哋有Hello Kitty存款戶口揀哦！唔鍾意Hello Kitty，爸爸同囡囡一齊用Doraemon當然亦無任歡迎啦！

Gift Card同八達通都一樣大玩卡通元素

咩叫Gift Card呢？其實就係一張一早充咗值嘅Visa／Mastercard Debit Card，原理好似八達通咁，不過呢張卡係無得增值嘅。叫得做Gift Card，通常都係用嚟送畀人做禮金啦。

而香港有出Gift Card嘅銀行唔多，始終打一張卡嘅成本比起出禮券成本高太多，唯一好處係如果張Gift Card用剩一個幾毫，銀行可以食咗佢咯。

而大新嘅Gift Card一直都有啲Fans，因為都真係幾鬼靚的，例如最近呢張同信用卡一齊1 set 2款嘅Batman Gift Card大家又點睇？

除咗好多Fans嘅Hello Kitty Gift Card，之前大新70周年又出過一堆限量版Gift Card，搵咗幾個香港插畫師同NGO玩香港情壞，都幾靚仔㗎。

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講番公仔卡，喺10+年前大新（同埋已經執咗嘅豐明）仲有出過一堆卡通人物八達通，我自己就非常鍾意嘅，不過呢啲都絕晒版，有嘅網友不妨影張實物嚟睇吓哦！

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所以你話，細行有時都有細行可愛嘅地方，大家最想要張咩卡通／漫畫人物嘅信用卡呢？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 #113 — 說一下「香港卡通人物信用卡之王」】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。