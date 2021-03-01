▲ 用現金更易儲錢？ 6大必學慳錢貼士

月尾經常唔夠錢使？成日都話「下個月要使少啲」？但是說易行難。如果想有培養儲蓄習慣並節省開支，或可參考財務治療師Amanda Clayman的建議。她17年來為不少人解決類似的問題，早前更在CNBC撰文分享6大貼士。

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1. 每星期銀包只放定額現金

Clayman回想當初需要償還信用卡欠款時，她每星期會提取小部分現金放在銀包內，而目標是每星期錢包內的餘款愈多愈好。

雖然信用卡及電子支付非常方便，但是使用現金可以讓你更有花錢的實在感，你看着銀包裡的現金減少，能令你減少消費。

心理學家Mary Gresham亦建議，攜帶面額較大的紙幣，因為人們會大額鈔票視為「特別的錢」，消費時會多作考慮。

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2. 了解購物的原因

你需要了解自己的購物習慣，並接受以下2件事：

你的情緒會影響購物決定

你會賦予金錢和你想買的東西象徵價值

你要了解是甚麼情緒需要令你花錢，你消費又是為了滿足甚麼？你是為了滿足感還是減輕焦慮才消費？

其次，你應該留意自己買了甚麼以及購物的原因。如果你知道自己哪些情緒及象徵價值會刺激你購物，就可以減少你出現過度消費的問題。

3. 三思而後行

在日常生活中，不時會出現衝動消費的情況，但可能因為每次消費的金額不大，故不以為然。不過，如果經常出現類似的情況，積少成多就是一筆可觀的支出。

如果想控制個人支出，Clayman在每次想購物時，會先停一停等24小時，亦會告訴自己「明天過來買」，以減低購物的衝動。

4. 提醒自己的目標

每年都訂立了不少財務目標，但最後都做唔到？Clayman建議先寫下3個首要目標，並把它放在一個你每天都可以看到的地方。這樣做可以提醒你現時為甚麼目標而奮鬥，令你更積極向目標進發，摒棄以往的消費習慣。

Clayman更分享自己的例子，指她自己最大的目標是退休，但不少專家都說退休一大筆金錢，非常抽象。因此，她為自己訂立了每月的退休預算，令整個退休計劃看起來不再遙不可及，亦更有動力儲錢。

5. 定期查閱銀行戶口

不少人會透過購物來紓緩負面情緒或逃避問題，如果你有類似傾向，你會盡可能不去看自己的銀行戶口餘額或信用卡帳單。

Clayman建議每星期花時間檢視自己的財務狀況，她表示，花愈多時間與自己的金錢相處，就愈容易控制自己的支出。

6. 善用自動轉帳功能

如果你想改變消費習慣，Clayman建議使用自動轉帳功能，繳付帳單、進行存款。當你設定了自動轉帳後，每個月出糧後，部分的收入就會直接用作繳付帳單或存入儲蓄戶口，餘下就是每月可支配的收入，就能更有效控制支出。

責任編輯：曹佩鈞

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