4個關於應急基金不能犯的錯誤

任何人都可以隨時發生緊急情況。有些緊急情況比較嚴重，有些緊急情況比較輕微，但大多數緊急情況至少會花費你一些錢。而且，若措手不及，遇到小問題，即使是很小的問題也可能會造成重大的財務災難。

這就是為甚麼避免這4個關於重大緊急基金的錯誤，是非常重要。

錯誤1：沒有緊急基金



最大的錯誤是根本沒有預備。沒有緊急資金，即使是最輕微的財務災難，你也無法倖免。你可能被迫急於借款，有時利率很高。而且，在某些情況下，可能無法獲得信貸，或者你可能無法及時獲得貸款來應對緊急情況。即使你可以用信用卡或其他貸款來支付緊急費用，這也可能影響你未來的財務穩定性，因為你現在已將未來的收入用於處理過去的問題。

為避免這種情況，請設法將一些錢存入儲蓄帳戶中，以用於緊急支出。你可以通過優先考慮預算中的緊急儲蓄來從每月薪金中節省一點，或者可以使用意外之財（例如退稅或花紅）來開始設立你的緊急資金。甚至可能要花幾個小時的加班費或短暫兼職一段時間以迅速建立應急基金，以便在發生災難時得到保護。

錯誤2：把錢花在非緊急情況上

在你努力工作並節省到緊急資金後，就必須將錢單獨留存，直至真正緊急情況出現為止。不幸的是，可能你會有想要但並非真正需要的東西而想動用該筆資金，們記着除非你有不從應急基金中提取資金的必要原因，例如會遭受到嚴重的財務或個人後果，否則從帳戶中提取現金將是一個大錯誤。

你可以另外設立一個單獨的儲蓄帳戶，用於你可能想進行的消費或購買有趣物品，例如，支付參加婚禮的費用。

錯誤3：應急基金中沒有足夠的錢

太小的緊急資金，或幾乎沒有資金都是很危險。畢竟，當你遇到重大緊急情況（例如失業或嚴重醫療問題）時，這正是你需要大量資金且可能很難借到錢的時候。理想情況下，你的應急基金應有足夠現金以支付3到6個月的生活費用。儘管你應該從小做起，並至少可以逐步節省一些緊急開支（如果你無法立即實現該目標），請嘗試盡快解決。

你可以將緊急儲蓄作為優先事項，方法是將其作為每月預算之一，然後在將每月資金在花費之前先將資金存入該帳戶。而且，如上所述，你可能需要考慮暫時增加收入，以充實你的應急資金。

錯誤4：投資你的緊急資金

你的應急資金應存放在易於使用的儲蓄帳戶中。你不希望將其投資於股票、債券、可能存在虧損風險，或難以提取資金的任何其他投資。否則，你可能最需要時就無法用得到。

避免因這些錯誤而使你的財務處於危險之中，通過避免這些錯誤，你可以確保在遇到意外或災難時已經有足夠準備。當你在應付危機的時候不必再擔心資金問題時，你會為建立好一個龐大的緊急儲蓄帳戶而感到非常高興。

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