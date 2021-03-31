靠股不如靠自己　年輕人必學兩項高收入技能　捉緊未來趨勢增收入來源

3位理財YouTuber Rain、蕾咪及Katie都分享過個人的投資理財心得，相信不少年輕人都對她們可以早達財務自由心生羡慕。不同世代、不同地方的年輕人都可能面對不同的問題，令理財投資之路舉步維艱，她們又會有甚麼建議給年輕人，讓他們可以開始向財務自由進發，過自己想要的人生？我們先看看Rain的意見。

在Rainishere的頻道可以學習有關美股知識，不過近日股市波動，可能不少投資者坐艇，又或缺乏足夠資金入貨、慨嘆自己太早入市，或錯過沽貨時機云云。而Rain一直以來都鼓勵大家要多留意個人的投資組合，投資亦要分散。

學數位行銷程式設計迎接未來大趨勢

投資要分散風險當然是很多讀者都知道的事，不過對於年輕人而言，資本不多之下又可以怎樣分散風險呢？所以Rain說：「年輕人除了投資外，要思考可以有甚麼方式為個人財富增值，畢竟年輕人本小，要將資本投資再增值實在是不容易的事。因此除了打份企業工，也要思考如何增加收入。」至於如何增加收入，她建議年輕人多學習High Income Skills，即高收入技能。

對Rain而言，甚麼是高收入技能呢？她有以下兩項建議：一是數位行銷（Digital Marketing），另一個則是程式設計（Programming）。

Rain認為這兩類High Income Skills可以直接幫助個人在未來創造收入，不論是甚麼行業。因為數位行銷在市場上可以運用於不同網絡銷售渠道，擴闊收入來源；而程式設計可以學懂寫Apps，寫好Apps發行後，可以為個人帶來被動式收入。這些技能都是未來的趨勢，故她建議年輕人學習這類技能，幫助增加未來收入。

趁年輕應善用創意拓收入來源

有些人會將增加額外收入理解為投資，包括資本增值或利息收入，但年輕人若資本不多，要買多少資產才可幫個人的資本增值呢？所以Rain認為這個方法在年輕階段並不是一個最佳方式，「正正因為年輕人資本不多，更應該投資於個人身上」，學習High Income Skills，有能力才可以更容易創造不同收入。

她又提到，香港年輕人大部分很有創意，但這種創意一遇到經濟或收入壓力時，例如若要比家用、供樓等，便會慢慢磨蝕。但事實是願意嘗試才可以走出惡性循環，有創造力才有創造更多收入的可能。而香港年輕人最缺乏的是沒有好好運用個人的創意去創造不同的收入，所以她建議趁年輕多學習不同的投能，增值自己，不要讓自己只依靠單一收入，即不要只依靠打工收入，要從多方面為個人帶來收入。

先投資自己好過先投資股票

她建議發揮創意可以透過YouTube 、Blogger、E-commerce等相對低成本的方法，利用以上的High Income Skills，透過個人能力寫Apps或寫書或寫課程等，集中將個人資本投資在自己身上，創造一些能夠幫助人的東西，就可以增加工作以外的收入。

Rain認為儲多少錢其實都不及我們去創造收入好，年輕人收入可能不高，儲蓄是重要，但更重要的是集中於如何增加收入渠道，她認為年輕人為自己帶來額外收入才是理財重要的部分。

記者︰陳玉蓮

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