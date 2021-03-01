▲ 【MPF】黃友嘉卸任在即 料強積金未來10年將由金融科技主導

積金局主席黃友嘉即將卸任，他昨日（28日）發表任內最後一次網誌，表示強積金是適合香港的退休保障制度。至於強積金的未來發展，他認為強積金下一個10年將由金融科技主導，而建構中的積金易平台會為強積金生態系統注入一番新氣象，包括推動競爭，帶來更好價格、產品和服務質素，最終令打工仔獲益。

黃友嘉表示，很榮幸能夠在過去6年參與強積金制度的成長，特別是於2017年推出的預設投資策略以及2019年推出的可扣稅自願性供款。

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不過，強積金制度推出20年，惟坊間一直有聲音指強積金只惠及基金經理，其收費及回報亦備受爭議。他表示，除預設投資策略及強積金保守基金外，當局沒有特定收費規管功能，但局方已透過多種途徑提高強積金資訊透明度。

另外，網誌提到，直至去年底，強積金總資產規模累積已有約11,400億港元，當中約4,100億港元（36%）為扣除收費後的淨投資回報，自制度實施以來平均年率化回報率達4.8%，跑贏同期通脹1.8%。

責任編輯：曹佩鈞

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