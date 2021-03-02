【美股分析】半導體龍頭NVIDIA　吼準回調時買入

NVIDIA（美：NVDA）是半導體龍頭，涉獵多個領域，但以設計及銷售圖像處理器（GPU）最為重要，公司亦是靠GPU及設計、銷售遊戲機核心起家。若此股下跌，會是買入的機會，因為芯片是未來科技發展不可缺少的核心元件。

第四季業績創紀錄新高

NVIDIA在上周公布了截至今年1月底的2021財年第四季季績，收入創新高達50億美元，按年升61%，按季則升6%。GAAP每股攤薄盈利為2.31美元，按年升51%。Non-GAAP每股攤薄盈利3.1美元，按年升64%。全個財年來看，收入同樣創新高達166.8億美元，按年升53%。GAAP每股攤薄盈利為6.9美元，按年升53%。Non-GAAP每股攤薄盈利10美元，按年升73%。

遊戲業務需求未減

遊戲業務是對NVIDIA收入貢獻最大的分部，全年及第四季該分部收入均為新高。在第四季相關收入達25億美元，按年升67%，按季亦升10%。全年計收入77.6億美元，按年升41%。

期內，NVIDIA與其他品牌為遊戲玩家及創作者推出了超過70款搭載NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU的手提電腦。另外亦有推出廣播相關的升級產品。

NVIDIA旗下的遊戲平台GeForce NOW已擁有超過600萬名會員，在第四季更可在iOS Safari上使用，相信有助吸納更多玩家會員。

在專業可視化方面，用於3D製作的實時模擬及協作平台NVIDIA Omniverse已開始測試。

數據中心業務增長最勁

NVIDIA整體業績表現強勁，在幾個主要收入分部中（見表），以數據中心的按年增長最高，按年升97%至19億美元。若全年看，收入達67億美元，按年升124%。數據中心業務增長凌厲是因為顯示卡及相關係統被更多運用在人工智能及雲端服務中，這可說是NVIDIA一大優勢，是十分難被取代。

未來數據中心很可能從Intel的設備轉移至其他更適合雲端及人工智能的設計產品，NVIDIA將會受惠於這一趨勢轉變。因為NVIDIA人工智能技術用於創造具備人工智能服務的雲端連接產品，所以A100萬用AI數據中心GPU正被行業廣泛應用。管理層形容這就像移動電話出現對每個行業產生影響的時刻。

GPU繼續是NVIDIA主力產品，但較新產品BlueField DPU系列（Data Processing Unit，數據處理單元）預期將是未來王牌之一。DPU能集合網絡、儲存及保安於一身，可令系統其他CPU釋放寶貴的內核，以釋出更多效能去應付更高處理需求。一個DPU可提供相當於消耗125個CPU內核所需的數據中心服務。

另外，NVIDIA收購數據中心網路設備廠商Mellanox後，加大了公司在數據中心涉獵範疇及影響力。

至於自動化駕駛業務對於NVIDIA的貢獻仍然是很細，但相信隨着新能源汽車普及和進入更高階的自動化駕駛，未來可以是一個可觀的增長點。

收購ARM料遇阻

NVIDIA的發展前景正面，能見度亦很高，未來最為關鍵的改變是，能否成功以400億美元從日本軟銀集團收購英國晶片設計商ARM。

成功的話對NVIDIA是重大利好，可大大提高NVIDIA技術含量，而且會帶來商業模式轉變，由過往根據硬體更新的傳統周期去推動產品升級及銷售，轉為加入技術授權，可令NVIDIA發展更穩定，同時空間更為廣闊。

（筆者持有NVIDIA）

（節錄）



【原文︰碰上跌時要買的芯片股】（收費文章）

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