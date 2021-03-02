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都會海逸酒店自助餐低至8折　麺屋武蔵晚市優惠第2碗拉麵半價

精明理財 07:00 2021/03/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 都會海逸酒店：自助餐低至8折

由即日起至3月31日，都會海逸酒店西餐廳自助午餐及自助晚餐可憑facebook優惠券惠顧享低至8折優惠。

顧客需讚好酒店facebook或追蹤酒店Instagram，並需列印及出示電子優惠券，方可享用優惠。優惠數量有限，額滿即止。如有意享用優惠，需預先訂座，視供應情況而定。

另外，現時於酒店eShop訂座並預缴電子按金，可享自助午餐及自助晚餐高達75折優惠。

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓
電話：3160 6880

2. 麺屋武蔵：晚市優惠　第2碗半價

由即日起至3月31日，全綫分店推出晚市優惠，現凡惠顧麵屋武藏任何拉麵或沾汁麵，第二碗即享半價。

優惠只適用於晚上6點後，每間分店每日只限30碗，售完即止。另外，顧客須讚好或追蹤其facebookInstagram

分店一覽

3. 惠康：Häagen-Dazs雪糕批$115/2盒

由即日起至3月4日，惠康推出Häagen-Dazs各款3件裝脆皮雪糕批115元/2盒優惠，平均每條只需19.17元，售完即止。

「惠康為您送」網上購物服務及門市均可享此優惠。

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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